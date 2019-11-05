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وزير الداخلية السودانى يؤكد استراتيجية التعاون الأمنى مع السعودية

الثلاثاء، 05 نوفمبر 2019 03:05 ص
وزير الداخلية السودانى يؤكد استراتيجية التعاون الأمنى مع السعودية الفريق شرطة الطريفي إدريس دفع الله وزير الداخلية السوداني
أ ش أ

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أكد الفريق شرطة الطريفي إدريس دفع الله، وزير الداخلية السوداني، أهمية واستراتيجية التعاون الأمني مع المملكة العربية السعودية ، وأهمية تمتين علاقات البلدين في كافة المجالات ذات الصلة، والتنسيق المشترك في كافة المحافل الإقليمية والدولية.

والتقى وزير الداخلية السوداني أمس الاثنين، مع سفير السعودية في الخرطوم علي بن حسن جعفر، بحضور مدير عام قوات الشرطة الفريق أول شرطة عادل محمد بشائر.

وصرح السفير السعودي بالخرطوم بأنه سلم الطريفي رسالة من وزير الداخلية السعودي، الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف آل سعود، تشمل تهنئته بمناسبة اختياره وزيرا للداخلية، والحرص على استمرار العمل وتعزيز التعاون المشترك لتحقيق ما فيه مصلحة البلدين الشقيقين، متمنيا للسودان الاستقرار والتقدم والرخاء.

 

 

 


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