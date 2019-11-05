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خالد صلاح
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واشنطن توسع قائمتها "السوداء" من المسؤولين الفنزويليين

الثلاثاء، 05 نوفمبر 2019 10:06 م
واشنطن توسع قائمتها "السوداء" من المسؤولين الفنزويليين فنزويلا
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أدرجت الولايات المتحدة أسماء خمسة مسؤولين حكوميين وعسكريين فنزويليين على قوائمها السوداء، حسبما أوردت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الثلاثاء.
 
وأوضح وزير الخزانة، ستيفن منوتشين، في بيان، أن الإجراء اتخذ بناء على الاشتباه بتورط المسؤولين الخمسة في حالات انتهاك لحقوق الإنسان وتفريق مظاهرات سلمية.
 
ويتصدر قائمة العقوبات الجديدة كل من الأميرال ريميجيو كيبايوس إيكاسو، قائد قيادة العمليات الاستراتيجية بالقوات المسلحة الفنزويلية، وخوسيه أديلينو أورنيلاس فيريرا، الأمين العام لمجلس الدفاع الوطني (الذي تتهمه واشنطن باستخدام العنف ضد المتظاهرين).
 
كما تشمل قائمة العقوبات أيضا بيدرو ميغيل كارينو إيسكوبار، عضو الجمعية التأسيسية الوطنية، المشتبه باستخدامه "قوة مفرطة ضد المحتجين والصحفيين"، وكارلوس ألتيرتو كالديرون كيرينوس، أحد كبار المسؤولين في الاستخبارات الفنزويلية والذي "شارك في أعمال تعذيب"، وفقا للخزانة الأمريكية، إضافة إلى ضابط الحرس الوطني، نيستور نيبتالي بلانكو خورتادو، المتهم "باستخدام العنف ضد المتظاهرين".

فنزويلا

الولايات المتحدة

مظاهرات سلمية

خوسيه أديلينو

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