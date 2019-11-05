سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 06 نوفمبر 2019 12:23 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

ندى باعشن.. فانشونستا سعودية تثير غضب السعوديين بسبب "الحضارم" (فيديو وصور)

الثلاثاء، 05 نوفمبر 2019 11:22 م
ندى باعشن.. فانشونستا سعودية تثير غضب السعوديين بسبب "الحضارم" (فيديو وصور) ندى باعشن
كتب محمد تهامى زكى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ندى باعشن.. سيدة أعمال وفاشونستا سعودية، تعرضت لموجة من الهجوم الحاد من أبناء بلدها، بعد تصريحاتها التى قالت فيها أن معظم الحجاز "حضارم" نسبة إلى حضرموت جنوب شبه الجزيرة العربية.

ندى باعشن
ندى باعشن

وقالت ندى باعشن، خلال لقاء تلفزيونى على قناة "atv" الكويتية، ردا على سؤال المذيعة عن أصولها، فردت قائلة: "قالت إنها من حضارم، وإن بلاد الحجاز كلها حضارم، وإن أكثر نسبة من السعوديين تجار فى الأصل".

تصريحات ندى باعشن، اعتبرها الكثيرين أن حديثها يتسم بالأكاذيب والعنصريّة، وهو ما يجرمه القانون السعودى، فيما أوضح آخرون أن قبائل الحجاز هم قريش وجهينة وهذيل وعتيبة وبنى حارث وغيرهم.

ندى باعشن
ندى باعشن

وبعد موجة الهجوم عليها، عادت ندى باعشن، لتبرير موقفها والاعتذار عما بدر منها، قائلة عبر حسابها على "سناب شات": "بالغلط قلت كل الحجاز حضارم، هذا بسبب الربشه اللى كنت فيها، وأنا افتخر بأصلى وبالحضارم، وافتخر كونى سعودية، لكن أزعجنى تجاهل مقدمى البرنامج لأعمالى وتركيزهم على الأصل".

الفاشونستا ندى باغشن
الفاشونستا ندى باغشن

وأضافت ندى باغشن: "تعرضت للتجريح ولكن هذا لا يهمنى، اللى صار فى اللقاء كان بمجرد الإثارة، وما يهمنى هو أن يكون بلدنا مستقر دون النظر فى الأمور غير المهمة، والأهم أننا نعيش فى بلد فيها خير وأمن وفوق هذا كله جالسين نذم بعض".

يُشار أن ندى باعشن، هى سيدة أعمال سعودية، تهتم بالموضة والفاشون والسفر، وتعيش فى الكويت بعد زواجها من ملياردير كويتى، درست إدارة أعمال فى جامعة بوسطن بالولايات المتحدة الأمريكية.

ندى باعشن
ندى باعشن

 

السعودية ندى باعشن
السعودية ندى باعشن

 

 


ندى باعشن

الفاشونستا ندى باعشن

السعودية ندى باعشن

الحضارم

اليمن

السعودية

الكويت

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
محمد رمضان بصحبة صامويل إيتو فى المغرب.. بعد لويس فيجو

محمد رمضان بصحبة صامويل إيتو فى المغرب.. بعد لويس فيجو

اليوم السابع.. السيسى: هنفضل نشتغل ونبنى ونعمر علشان الناس تعيش

اليوم السابع.. السيسى: هنفضل نشتغل ونبنى ونعمر علشان الناس تعيش

أكشن × أكشن .. التريلر الجديد للجزء الثالث من فيلم Bad Boys

أكشن × أكشن .. التريلر الجديد للجزء الثالث من فيلم Bad Boys

شاهد كيانو ريفز يظهر بصحبه حبيبته الجديدة "بعد سنين سنجلة"

شاهد كيانو ريفز يظهر بصحبه حبيبته الجديدة "بعد سنين سنجلة"

فيديو.. مواطنون: هنتخلى عن عربياتنا بعد افتتاح مسارات للدراجات بوسط البلد

فيديو.. مواطنون: هنتخلى عن عربياتنا بعد افتتاح مسارات للدراجات بوسط البلد

موجز 6.. صرف مرتبات الجهات الحكومية فى موعدها المعتاد من 24 لـ 28 نوفمبر

موجز 6.. صرف مرتبات الجهات الحكومية فى موعدها المعتاد من 24 لـ 28 نوفمبر

الرئيس السيسي يفتتح مشروعات قومية بالسويس وسيناء.. فى كاريكاتير اليوم السابع

الرئيس السيسي يفتتح مشروعات قومية بالسويس وسيناء.. فى كاريكاتير اليوم السابع

إحالة النائب أحمد طنطاوى إلى هيئة مكتب مجلس النواب

إحالة النائب أحمد طنطاوى إلى هيئة مكتب مجلس النواب

الرئيس السيسى يشارك فى جولة تفقدية بالمشروعات القومية بالسويس

الرئيس السيسى يشارك فى جولة تفقدية بالمشروعات القومية بالسويس

بدء جلسة البرلمان برئاسة "عبد العال" لمناقشة بيانات عاجلة موجهة للحكومة

بدء جلسة البرلمان برئاسة "عبد العال" لمناقشة بيانات عاجلة موجهة للحكومة

المتحف المصرى الكبير.. الحضارة المصرية على مرور العصور التاريخية.. فيديو

المتحف المصرى الكبير.. الحضارة المصرية على مرور العصور التاريخية.. فيديو

الرئيس السيسى يفتتح مصنع الرخام والجرانيت بالجفجافة عبر الفيديو كونفرانس

الرئيس السيسى يفتتح مصنع الرخام والجرانيت بالجفجافة عبر الفيديو كونفرانس

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة