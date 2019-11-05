ندى باعشن.. فانشونستا سعودية تثير غضب السعوديين بسبب "الحضارم" (فيديو وصور)

كتب محمد تهامى زكى

ندى باعشن.. سيدة أعمال وفاشونستا سعودية، تعرضت لموجة من الهجوم الحاد من أبناء بلدها، بعد تصريحاتها التى قالت فيها أن معظم الحجاز "حضارم" نسبة إلى حضرموت جنوب شبه الجزيرة العربية.



ندى باعشن

وقالت ندى باعشن، خلال لقاء تلفزيونى على قناة "atv" الكويتية، ردا على سؤال المذيعة عن أصولها، فردت قائلة: "قالت إنها من حضارم، وإن بلاد الحجاز كلها حضارم، وإن أكثر نسبة من السعوديين تجار فى الأصل".

تصريحات ندى باعشن، اعتبرها الكثيرين أن حديثها يتسم بالأكاذيب والعنصريّة، وهو ما يجرمه القانون السعودى، فيما أوضح آخرون أن قبائل الحجاز هم قريش وجهينة وهذيل وعتيبة وبنى حارث وغيرهم.



ندى باعشن

وبعد موجة الهجوم عليها، عادت ندى باعشن، لتبرير موقفها والاعتذار عما بدر منها، قائلة عبر حسابها على "سناب شات": "بالغلط قلت كل الحجاز حضارم، هذا بسبب الربشه اللى كنت فيها، وأنا افتخر بأصلى وبالحضارم، وافتخر كونى سعودية، لكن أزعجنى تجاهل مقدمى البرنامج لأعمالى وتركيزهم على الأصل".



الفاشونستا ندى باغشن

وأضافت ندى باغشن: "تعرضت للتجريح ولكن هذا لا يهمنى، اللى صار فى اللقاء كان بمجرد الإثارة، وما يهمنى هو أن يكون بلدنا مستقر دون النظر فى الأمور غير المهمة، والأهم أننا نعيش فى بلد فيها خير وأمن وفوق هذا كله جالسين نذم بعض".

يُشار أن ندى باعشن، هى سيدة أعمال سعودية، تهتم بالموضة والفاشون والسفر، وتعيش فى الكويت بعد زواجها من ملياردير كويتى، درست إدارة أعمال فى جامعة بوسطن بالولايات المتحدة الأمريكية.



ندى باعشن