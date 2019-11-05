مصلحة الميكانيكا والكهرباء تعلن إصلاح عطل بدائره تغذية شاحن التيار بفرع 3 بتوشكى

كتبت أسماء نصار

قالت مصلحة الميكانيكا والكهرباء التابعة لوزارة الموارد المائية والرى، إن المعمل الهندسى بتوشكى انتهى من إصلاح عطل فى دائره تغذيه شاحن التيار المستمرDc charger لمحطه 2 بفرع 3 وتم تشغيل الشاحن.



وأضافت المصلحة فى تقرير لها حول حالة محطاتها على مستوى الجمهورية، أنه تم الانتهاء من أعمال الصيانه فى محطه الطابيه بمحافظة البحيرة للحفاظ على المناسيب فى موسم الشتاء.



وأشارت المصلحة إلى أنه تم الانتهاء من إعادة لف وتجميع بعد عمل عمرة لـ 5 طلمبات غاطسة 50 لتر/ ثانية مع تغير الروامان بلى و الميكانيكال سيل واختبارها، وتوفير 200 ألف جنيه بعد الاستعانة من قطع الغيار الموجودة بالخردة، وجارى العمل بلف 2 محرك مياه قدرة 2 حصان بورشة المعمل، وإعادة لف محرك 37 حصان خاص بمحطة ام دينار التابعة لمحطات جنوب شرق الدلتا.



ورفع المهندس عبد الحكيم ابوالمجد رئيس قطاع محطات الوجه البحري وسيناء تقريرا حول محطات صرف الطابية ومحطات المكس بغرب الدلتا للوقوف على حالتها الفنية ومتابعة الأعمال القائمة ومتابعة المناسيب وانتظام العمل فى موسم الأمطار والسيول.



وقالت المصلحة انه تم تغير المحرك للوحدة رقم 2 فى محطة الشلوفة 2 التابعة لقطاع محطات الوجه البحرى وسيناء، ووضع الموتور الاحتياطي بدلا منه بعد تجهيزه وتشحيم رومان البلى له بمعرفه فريق صيانه المحطة.



وأضافت المصلحة أنه تم كشط وخراطة كرسى الدليل السفلى لاحدى محطات المصلحة وهى محطة برسيق التابعة لادارة محطات البوصيلى بورش المحمودية، وإجراء عمرة للوحدة رقم 1 بمحطة برسيق عن طريق ارسال فريق عمل من ورش دمنهور لإعادة ثقب وتمشيط الطرد الثابت والجراب الخاص بالوحدة وتصنيع 8 جاويط استانل استيل قطر 27 مليمتر بطول 14 سنتيمتر.