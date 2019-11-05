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للمرة الثانية.. مجلس "العلميين" يلتقى نواب لبحث حل أزمة النقابة

الثلاثاء، 05 نوفمبر 2019 12:04 ص
للمرة الثانية.. مجلس "العلميين" يلتقى نواب لبحث حل أزمة النقابة جانب من لقاء وكيل نقابة العلميين بعضو مجلس النواب
كتبت آية دعبس

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قال المهندس محمد غريب أبو عميرة، وكيل ثانى النقابة العامة للعلميين، إنه التقى اليوم الاثنين، النائب محمود الصعيدى بمقر مجلس النواب، لشرح كافة التفاصيل الخاصة بالأزمة التى تشهدها النقابة، منذ فترة، مشيرا إلى أنه تم تقديم كافة المستندات التى تثبت وجود مخالفات مالية للنقيب السابق، والتعدى على أعضاء المجلس.
 
وأوضح أبو عميرة، فى بيان، أن النائب تقدم بطلب إحاطة فى هذا الشأن، بالإضافة إلى التواصل مباشرة مع رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، وإعطائه نسخة من المستندات التى تقدم بها، وتقارير الجهاز المركزى للمحاسبات، والإشارة إلى أن تلك المشكلات أثرت سلبيا على خدمات النقابة لأعضائها.
 
ويأتى ذلك، عقب لقاء مجلس نقابة العلميين، للدكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب، الأسبوع الماضى، لبحث أزمة النقابة.
 
 
 

نقابة العلميين

نقيب العلميين

ازمة نقابة العلميين

مجلس النواب

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