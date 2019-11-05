قوات الأمن تضبط 6 قضايا تهريب عبر المنافذ

كتب محمود عبد الراضي

واصل قطاع أمن المنافذ جهوده لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ.

ونجحت أجهزة الأمن في ضبط (6) قضايا تهريب أبرزها (ملابس أجنبية الصنع –مستحضرات تجميل- مستلزمات طبية- ترس خردة) بلغ إجمالى القيمة والتعويض المالى فى تلك القضايا (509,698 جنيه)، فضلاً عن ضبط قضيتين فى مجال مكافحة جرائم تهريب النقد.

وتمكنت الحملات من ضبط (30) قضية (مزاولة مهنة بدون تصريح ، إنتهاء فترة التصريح ، دخول دائرة جمركية بدون تصريح ، مخالفات مسطح مائى ، صيد بدون تصريح، عدم حمل تحقيق شخصية ، سرقة، شروع فى سرقة، سلاح أبيض).

وأثمرت الجهود عن ضبط (967) مخالفة مرورية متنوعة ، وتم تنفيذ (199) حكم قضائى متنوع، وضبط قضية في مجال مكافحة جرائم التهريب و تزوير المستندات"، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى مواصلة الحملات الأمنية المكبرة على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.