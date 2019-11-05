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فيديو.. لحظة تهريب ربع مليون عبوة دوائية غير مرخصة بالقليوبية

الثلاثاء، 05 نوفمبر 2019 05:39 م
فيديو.. لحظة تهريب ربع مليون عبوة دوائية غير مرخصة بالقليوبية أدوية
كتب محمود عبد الراضي

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يبرز فيديو لحظة نجاح أجهزة الأمن فى ضبط قرابة 260 ألف عبوة دوائية مختلفة داخل مخزن غير مرخص بـ القليوبية، قبل تهريبها لخارج البلاد، استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم بشتى صورها، ولاسيما جرائم إنتاج وتداول الأدوية والأغذية ومستلزمات الإنتاج الزراعى والحيوانى المغشوشة والمقلدة لحماية جمهور المستهلكين.

وجهت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات حملة تفتيشية مُكبرة بالتنسيق مع مديرية أمن القليوبية والجهات المعنية، استهدفت مخزن أدوية بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية بالقليوبية، حيث أسفرت جهودها عن ضبط (مالكا المخزن).. لمزاولتهما نشاط تجارى فى مجال تجارة الأدوية بدون ترخيص، وإدارة مخزن عشوائى غير مجهز أو معد لحفظ الأدوية بالمخالفة للاشتراطات الصحية والبيئية، كما تم ضبط كمية من الأدوية تمهيداً لتصديرها من خلال شركة تصدير خاصة بهما عقب استبدال العبوات الخاصة بها بوضعها داخل حاويات خاصة بتصدير منتجات أخرى "فوارغ زجاجية للنرجيلة" هرباً من رقابة الاشتراطات الصحية والجمركية، وبجرد محتويات المخزن ضُبط (259,468 ألف عبوة دوائية، لـ 90 صنف متنوع) من بينها عقاقير لعلاج "الجلطات، المناعة، السكر، مخدر نصفى وأدوية أخرى" من الأدوية التى يلزم توافرها للمواطنين بالأسواق المحلية بصفة دائمة مما يعد احتكاراً لتلك العقاقير.

وأشار الفحص المبدئى للجنة الفنية المشاركة للمأمورية من الجهات المعنية إلى ارتكاب عدة مخالفات أبرزها عدم وجود اشتراطات صحية أو بيئية مناسبة لتخزين الأدوية مما يؤدى إلى تلفها، وعدم وجود ترخيص صادر من الجهات المعنية لتخزين الأدوية، وعدم وجود سجل الحالة البيئية، وعدم وجود قواعد خشبية أو ثلاجات لتخزين الأدوية وإلقائها على الأرض مما يشير لتلفها.


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