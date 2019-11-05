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فحوصات يجريها صاحب العمل على العاملين قبل التعيين.. تعرف عليها

الثلاثاء، 05 نوفمبر 2019 05:15 ص
فحوصات يجريها صاحب العمل على العاملين قبل التعيين.. تعرف عليها محكمة- أرشيفية
كتبت هدى أبو بكر

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نص قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 فى الباب الرابع منه المعنون بـ "الخدمات الاجتماعية والصحية" ، فى المادة 216 منه على أن المنشأة وفروعها تلتزم بإجراء ما يلى:

الكشف الطبي على العامل قبل التحاقه بالعمل للتأكد من سلامته ولياقته الصحية طبقا لنوع العمل الذى يسند إليه.

كشف القدرات للتأكد من لياقة العامل من ناحية قدراته الجسمانية والعقلية والنفسية بما يناسب احتياجات العمل.

وتجرى هذه الفحوص طبقا للأحكام المنظمة للتأمين الصحي، ويصدر الوزير المختص بالاتفاق مع وزير الصحة قرارا بتحديد مستويات اللياقة والسلامة الصحية والقدرات العقلية والنفسية التي تتم على أساسها هذه الفحوص

كما نصت المادة 217 على، تلتزم المنشأة وفروعها بما يأتي:

- تدريب العامل على الأسس السليمة لأداء مهنته

- إحاطة العامل قبل مزاولة العمل بمخاطر مهنته وإلزامه باستخدام وسائل الوقاية المقررة لها مع توفير أدوات الوقاية الشخصية المناسبة وتدريبه على استخدامها.

- ولا يجوز للمنشأة أن تحمل العامل أية نفقات أو تقتطع من أجره أية مبالغ لقاء توفير وسائل الحماية اللازمة له.

- وألزمت المادة 218 العامل بأن يستعمل وسائل الوقاية ويتعهد بالعناية بما في حوزته منها وبتنفيذ التعليمات الصادرة للمحافظة على صحته ووقايته من حوادث العمل، وعليه ألا يرتكب أي فعل يقصد به منع تنفيذ التعليمات أو إساءة استعمال الوسائل الموضوعة لحماية وسلامة العمال المشتغلين معه أو تغييرها أو إلحاق ضرر أو تلف بها وذلك دون الإخلال بما يفرضه أى قانون آخر في هذا الشأن.


قانون العمل

الخدمات الصحية والاجتماعية فى قانون العمل

فحوصات يجريها العامل

التزامات صاحب العمل

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