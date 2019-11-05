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غرامة تصل لـ200 ألف جنيه عقوبة الاعتداء على الأنظمة المعلوماتية للدولة

الثلاثاء، 05 نوفمبر 2019 06:30 ص
غرامة تصل لـ200 ألف جنيه عقوبة الاعتداء على الأنظمة المعلوماتية للدولة أرشيفية
كتب أمين صالح

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نصت المادة 20 من قانون جريمة الالكترونية على عقوبة تصل لـ200 ألف جنيه لجريمة الاعتداء على الأنظمة المعلوماتية الخاصة بالدولة، وفيما يلى نص المادة رقم 20 من قانون الجريمة الإلكترونية:

نص المادة 20 من قانون الجريمة الإلكترونية

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من دخل عمدا أو بخطأ غير عمدى وبقى بدون وجه حق، أو تجاوز حدود الحق المخول له من حيث الزمان أو مستوى الدخول أو اخترق موقعا أو بريدا إلكترونيا أو حسابا خاصا أو نظاما معلوماتيا يدار بمعرفه أو لحساب الدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة، أو مملوك لها أو يخصها.

 فإذا كان الدخول بقصد الاعتراض أو الحصول بدون وجه حق على بيانات أو معلومات حكومية تكون العقوبة السجن والغرامة التى لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه.


الجريمه الالكترونيه

عقوبه الجرائم الالكترونيه

البرلمان

قانون الجريمه الالكترونيه

اليوم السابع بلس

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