عمليات بغداد: إعادة فتح جسر الشهداء بعد محاولة غلقه بالإطارات

(أ ش أ)

أعلنت قيادة عمليات بغداد، عن إعادة فتح جسر الشهداء وسط العاصمة فى العراق، بعد محاولة غلقه بالإطارات.

وقال قائد العمليات الفريق الركن قيس المحمداوى، إن عددا من المتظاهرين حاولوا مساء اليوم، قطع جسر الشهداء وسط بغداد بواسطة الإطارات بعد حرقها.

وأضاف " إن قواتنا الأمنية فرقت المتظاهرين وأعادت افتتاح الجسر أمام حركة السير".

يذكر أن منطقة العلاوي وشارع الرشيد وجسر الأحرار وسط بغداد شهدت اليوم تظاهرات كبيرة أدت إلى قطع الطرق المؤدية اليها بواسطة الإطارات، الا أن القوات الأمنية العراقية قامت بتفريقهم واتخذت إجراءات مشددة.