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طهران تدعو بغداد لحماية مقراتها الدبلوماسية

الثلاثاء، 05 نوفمبر 2019 10:11 م
طهران تدعو بغداد لحماية مقراتها الدبلوماسية حسن روحانى
وكالات

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دعت طهران السلطات العراقية، اليوم الثلاثاء، إلى تعزيز التدابير الأمنية اللازمة لحماية المقرات الدبلوماسية الإيرانية في العراق ، حسبما نشرت روسيا اليوم .
 
ودان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، عباس موسوي، حادث الاعتداء على القنصلية الإيرانية في مدينة كربلاء، مشيرا إلى أن "إيران نقلت للعراق مخاوفها عبر القنوات السياسية، وتأكيداتها اللازمة فيما يتعلق بضرورة توفير الأمن للأماكن الدبلوماسية والقنصلية الإيرانية في العراق في إطار المقررات والمعاهدات الدولية، مطالبة باتخاذ الإجراءات اللازمة وتعزيز التدابير للحفاظ على المقرات الدبلوماسية الإيرانية في البلاد".
 
وشهد محيط القنصلية الإيرانية في مدينة كربلاء جنوب بغداد، الاثنين، مواجهات عنيفة بين متظاهرين حاولوا اقتحام القنصلية وقوات الأمن العراقية، نتج عنها وقوع 3 قتلى وعدد من الجرحى.
 
وقال أحمد الصحاف، المتحدث باسم الوزارة، لـ RT في وقت سابق: "تدين وزارة الخارجية قيام بعض المتظاهرين بالاعتداء على القنصلية العامة للجمهورية الإسلامية الإيرانية في كربلاء المقدسة، وتؤكد الوزارة التزامها بحرمة البعثات الدبلوماسية التي كفلتها اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، وضرورة عدم تعريض أمنها للخطر".
 
وأضاف أن "أمن البعثات والقنصليات خط أحمر لا يُسمح بتجاوزه، وأن السلطات الأمنية قد اتخذت جميع الإجراءات لمنع أي إخلال بأمن البعثات".

السلطات العراقية

الدبلوماسية الإيرانية

كربلاء

بغداد

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