ضبط 84 ألف مفتاح كهربائي غير مطابق للمواصفات القياسية بالجيزة

كتب بهجت أبو ضيف

ضبطت مباحث التموين بالجيزة، صاحب شركة استيراد وتصدير ، لاتهامه بحيازة 84 ألف مفتاح كهربائي غير مطابقةللمواصفات القياسية، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

كشفت تحريات ضباط مباحث التموين بالجيزة، إلى استيراد صاحب شركة استيراد وتصدير، لرسالة مفاتيح كهربائية، غير مطابقة للمواصفات القياسية.

بإعداد كمين للمتهم، تم القبض عليه، وبحوزته 84 ألف مفتاح كهربائي غير مطابق للمواصفات.

بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وأخطر اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة ، وباشرت النيابة التحقيق.