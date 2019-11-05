ضبط سيارة محملة بـ 5000 وحدة زريعة أسماك بكفر الشيخ

كفر الشيخ – محمد سليمان

قال الدكتور اسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفر الشيخ، إن شرطة مستجات البرلس بالتعاون مع مشروع خدمات المحافظة تمكنت من ضبط سيارة رقم 66711 نقل كفرالشيخ قيادة "ع.ع.ع" محملة بـ 5000 وحدة زريعة أسماك أمام موقف كفرالشيخ ببلطيم، بدون تصريح، بمخالفة قانون الصيد 124 لسنة 1983م.

وأكد محافظ كفرالشيخ، أن أعمال تهريب زريعة الأسماك يعد خرقًا للقانون وإهدارًا لحق الدولة وتهديدًا للثروة السمكية بالمحافظة، مشددًا بتكثيف الحملات اليومية للحفاظ على الثروة السمكية ومكافحة الصيد الجائر وصيد الزريعة، مشدداً على ملاحقة كافة المخالفات وجرائم صيد الذريعة والصيد الجائر للقضاء عليها تماماً.

وأكد محافظ كفرالشيخ، أن حملات إزالة التعديات على بحيرة البرلس مستمرة بالتنسيق مع اللواء محمود حسن، مساعد وزير الداخلية لأمن كفرالشيخ، ولن نسمح بممارسات الصيد المخالف ببحيرة البرلس، وذلك بعد تشغيل قسم شرطة مسطحات البرلس الجديد واللانشات الأمنية الحديثة، لحماية الثروة السمكية وضبط المخالفين وفرض سيادة القانون والحفاظ على حقوق ومصدر معيشة العديد من الصيادين البسطاء، في ظل اهتمام الدولة باستعادة الأمن وفرض القانون والحفاظ على الثروة السمكية والاقتصاد القومي للدولة.