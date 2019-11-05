"شباب القليوبية" تناقش تفعيل المبادرات الشبابية بمراكز الشباب

القليوبية إبراهيم سالم

عقد الدكتور محمود الصبروط مدير عام الشباب والرياضة بالقليوبية، اجتماعا مع مديري الادارات بالمديرية والإدارات الفرعية، وذلك في حضور وليد الفرماوي وكيل المديرية للرياضة، محمود شعبان معاون المدير العام لشؤون الرياضة، بقاعة الاجتماعات بديوان عام المديرية.

وبدأ الاجتماع بتهنئة الحضور بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، ثم تكريم إحدي العاملين بإدارة شباب بنها وذلك للمبادرة التي قدمتها بعنوان (اعرف مركزك) والتي تم تعميمها على جميع مراكز شباب المحافظة، وذلك تشجيعا للشباب العاملين على تقديم المبادرات الجديدة والافكار البناءة والقابلة للتطبيق.

كما وجه الصبروط، الشكر والتقدير للجنة الاستثمار بالمديرية برئاسة وكيل المديرية للرياضة، وكذلك مديري الادارات الفرعية لما بذلوه من جهد كبير في هذا الشأن خلال الفترة الماضية كما وجه بضرورة متابعة اللجنة الإجراءات التنفيذية .

وتناول الاجتماع مجموعة المبادرات التي أطلقها الشباب والرياضة بالقليوبية ومنها مبادرة (مديرية في الشارع) والتي تعني بوجود لجان متابعة كاملة لمراكز الشباب مشكلة من الادارات الفرعية برئاسة مدير الإدارة لمتابعة المشكلات التي تعوق مراكز الشباب في تنفيذ أنشطتها وجذب عضويات جديدة وتوسيع قاعدة الممارسة بمراكز الشباب والسعي لحل تلك المشكلات.

كما استمع الصبروط، في نهاية الاجتماع لمقترحات مديري الادارات حول التطوير وتجاوز المشكلات .