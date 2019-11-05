رجال الإطفاء بنيجيريا يواصلون إخماد حريق كبير فى سوق بمنطقة لاجوس

كتبت - هناء أبو العز

أذاعت شبكة أخبار abc الـ نيجيرية ، منذ قليل خبرًا باندلاع حريق ضخم في مباني الأسواق في الحي التجاري المركزي في العاصمة التجارية المكتظّة بالسكان في لاجوس بنيجيريا، ولا تزال أسبابه مجهولة.

وذكر الموقع أن رجال الإطفاء النيجيريون يحاولون إطفاء الحريق فى سوق بالوجون بوسط لاجوس.

وظهر الدخان الأسود الكثيف واللهيب يتصاعد من المبانى المكونة من خمسة طوابق المحيطة بالسوق بينما تحاول سيارات الإطفاء الوصول إلى الحريق.

كان السكان يرمون ما يمكن أن يستخدمونه من المباني ، وكان بعض الناس على أسطح المنازل يستخدمون دلاء صغيرة من المياه في محاولة لوقف الحريق، بينما ترش شاحنة المطافئ المياه.

وقد بدأ الحريق منذ الصباح، ولم يقل المسؤولون بعد ما إذا كان أي شخص قد أصيب في الحريق أو علق على سبب الحريق.