رئيس البرلمان: بعض الدول تسيس ملف حقوق الإنسان.. ولدينا منظمات مشبوهة

كتب محمود حسين

قال الدكتور على عبد العال ، رئيس مجلس النواب، إن هناك بعض الدول تحاول أن تلون بعض الأمور بلون سياسى مثل مجال حقوق الإنسان، وتعطيها الطابع السياسى الذى يخدم مصالحها، والدليل أنه يتم عمل أكثر من مراجعة دورية لحقوق الإنسان، وهذا الملف فى مصر فيه تقدم كبير للغاية.

وتابع "عبد العال"، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة الآن: "ميهمنيش هما فى الخارج بيقولوا إيه، يهمنى الجبهة الداخلية هنا تعرف إيه اللى بيتم وما يتم إنجازه، ووسائل الإعلام تسلط الضوء عليه، أه فيه قصور إعلامى، فلما أشوف ملف تنمية سيناء يخصص له تريليون جنيه، فهذا أساس حقوق الإنسان، من حق فى الحياة، وحق فى سكن ومياه وغيرها".

وأكد عبد العال، أن بعض الدول تحاول أن تلون بعض الأمور ومنها حقوق الإنسان بلون سياسى بما يخدم مصالحها، ضاربا المثل بموضوع ملف مصر أمام مجلس حقوق الإنسان خلال المراجعة الدورية الشاملة لحقوق الانسان فى سنوات سابقة، قائلا: "لكن كان رئيس المجلس فى يوم من الأيام له هوى أن يساند بعض الجماعات الإرهابية ولا يتصف بالحياد".

واستطرد رئيس البرلمان: "أيوة عندنا بعض المنظمات المشبوهة المرتبطة بمصالح مع جماعات وجهات خارجية تضرب فى الدولة، وأى معلومات مغلوطة فى الخارج عن مصر تخرج من هنا فى الداخل، والمجتمع الذى فيه نظام معلومات جيد لا يمكن اختراقه، وللأسف الشديد هناك بعض ضعاف النفوس".

وتحدث رئيس مجلس النواب، عن دور نواب البرلمان فى التواصل مع المواطنين وخاصة الشباب وتعريفهم وتوعيتهم بما يتحقق من إنجازات، قائلا: "على مستوى الجمهورية لا يوجد مركز غير ممثل فى مجلس النواب، لو كل نائب يقعد مع 100 شاب، النهاردة طبقا للمخطط الذى ساهم فيه الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء عندما كان رئيس لجهاز التخطيط العمرانى، وكان معه عاصم الجزار كنائب له، هذا المخطط وضع فى سنة 76 ، ولم يكونوا فى منصب سياسى وقتها، وهذا المخطط مبنى على مرحلتين الأولى تنته فى 2027 والأخرى فى 2054، المفاجأة أن المخطط الذى كان من المفروض ينته فى 2054، تم بالفعل فى الـ4 سنوات الماضية، هذا الإنجاز غير بارز، وهذه مسئولية الحكومة أيضا، فى تسليط الضوء فى وسائل الإعلام، فهناك شائعات تلاحقنا والشائعات والحرب مش هتنتهى، وأنتم ترون كل يوم شائعات ضد الدولة، ولابد من توعية ورفع مناعة الشباب".

وخاطب "عبد العال"، النواب، قائلا: "المعركة الانتخابية قد تكون بدأت، كم تائب تواصلوا مع الشباب فى الجامعات، قليل جدا، هذه قضية مهمة جدا وتستغل سياسيا، وأرى البعض داخل المجلس الذى يطلق بعض التصريحات غير المسئولة بامتياز لابد من مراجعتها والتوقف عندها كثيرا".