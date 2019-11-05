سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 05 نوفمبر 2019 03:46 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

دراسة تكشف التحيز ضد المرشحات الديمقراطيات مقارنة بأقرانهن الرجال

الثلاثاء، 05 نوفمبر 2019 03:21 م
دراسة تكشف التحيز ضد المرشحات الديمقراطيات مقارنة بأقرانهن الرجال اليزابيث وارن - مرشحة ديمقراطية لانتخابات الرئاسة الأمريكية 2020
كتبت ريم عبد الحميد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قالت مجلة "تايم" الأمريكية إن تحليلا جديدا لتويتر وللتغطية الإخبارية الخاصة بالمرشحين فى السباق التمهيدى للحزب الديمقراطى لانتخابات 2020 أظهر أن النساء المرشحات يتعرضن للهجوم بشكل أكبر من أقرانهن الذكور من قبل حسابات المتلصصين والأخبار الكاذبة.

 واستخدمت الدراسة التى أعدتها لوسينا دي ميكو، الخبيرة بمركز ويلسون، الذكاء الصناعى بالشراكة مع شركة تحليل البيانات غير الحزبية "مارفيلوس أيه أل" لتعقب التغطية الخاصة بستة مرشحين ديمقراطيين على تويتر وقياس حجم الحديث حول كل منهم فى الفترة بين ديسمبر 2018 وإبريل 2019.  وكان المرشحين جو بايدن وبيرنى ساندرز وبيت بوتيجيج وإليزابيث وارن وكامالا هاريس وأمى كلوبشار، هم من تناولتهم الدراسة التى جاءت كجزء من تقرير أوسع حول النساء والسياسة والسلطة فى عالم الإعلام الجديد.

 وتم تحليل هذه المحادثات الإلكترونية لأسبوع بعد انطلاق الحملة الرسمية لكل مرشح بين ديسمبر وإبريل الماضيين، حسب كل مرشح. ودرست شركة مارفيلوس الانحياز السياسى والمصداقية لمستخدمى تويتر المشاركين فى المحادثة وأيضا الأفكار والسرد المحيط بكل مرشح.

ووجدت الدراسة أن سرد السوشيال ميديا عن النساء المرشحات كان أكثر سلبية ويركز على الشخصية والهوية وليس السياسة أو إمكانية انتخاب المرشح.  وتركز الحوار الخاص بـ إليزابيث وارن على شخصيتها وتحديدا على كذبها بشأن تراثها الثقافى.

 وأظهرت الدراسة أيضا أن المرشحات تعرضت لهجمات أكثر من حسابات اليمين والأخبار الكاذبة لكنهن تلقين تغطية إعلامية تقليدية أقل مقارنة بنظرائهن الذكور.


انتخابات الرئاسة الامريكية

اليزابيث وارن

المرشحات الديمقراطيات

مرشحى الحزب الديمقراطى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

فيس بوك يحدث سياسته استعدادا للانتخابات الأمريكية 2020.. منصة التواصل تعترف بوجود تدخل أجنبى للتأثير على الانتخابات.. وتسعى لوضع سياسات جديدة لزيادة الشفافية.. وجهودها لمحاربة المعلومات المضللة مازالت مستمرة

الثلاثاء، 22 أكتوبر 2019 03:00 م

فيس بوك يكشف عن محاولات روسية جديدة للتدخل فى الانتخابات الأمريكية 2020

الثلاثاء، 22 أكتوبر 2019 09:43 ص

شركات التكنولوجيا كثير من السياسة مزيد من الجدل.. رئيس وادى السليكون يطالب بـ"تفكيك فيس بوك".. زوكربرج يراوغ ويدافع عن حسابات ترامب.. ويؤكد: ليس دورنا مراقبة الساسة.. والهجوم يتزايد قبل الانتخابات الأمريكية

السبت، 19 أكتوبر 2019 06:04 ص

أمريكا تفرض عقوبات على مواطنين روس لاتهامهم بالتدخل في الانتخابات الأمريكية

الثلاثاء، 01 أكتوبر 2019 01:20 م

بايدن يتصدر قائمة المرشحين للانتخابات الأمريكية فى كارولينا حسب استطلاع للرأى

الأحد، 29 سبتمبر 2019 03:34 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الرئيس السيسى يشارك فى جولة تفقدية بالمشروعات القومية بالسويس

الرئيس السيسى يشارك فى جولة تفقدية بالمشروعات القومية بالسويس

بدء جلسة البرلمان برئاسة "عبد العال" لمناقشة بيانات عاجلة موجهة للحكومة

بدء جلسة البرلمان برئاسة "عبد العال" لمناقشة بيانات عاجلة موجهة للحكومة

المتحف المصرى الكبير.. الحضارة المصرية على مرور العصور التاريخية.. فيديو

المتحف المصرى الكبير.. الحضارة المصرية على مرور العصور التاريخية.. فيديو

الرئيس السيسى يفتتح مصنع الرخام والجرانيت بالجفجافة عبر الفيديو كونفرانس

الرئيس السيسى يفتتح مصنع الرخام والجرانيت بالجفجافة عبر الفيديو كونفرانس

جهاز المشروعات الصغيرة يحقق حلم محمد ويدعمه فى فتح سوبر ماركت بـ6 أكتوبر

جهاز المشروعات الصغيرة يحقق حلم محمد ويدعمه فى فتح سوبر ماركت بـ6 أكتوبر

التموين: لم نحذف شخصا واحدا من منظومة الخبز.. والتنقية سمحت بضم مواطنين جُدد

التموين: لم نحذف شخصا واحدا من منظومة الخبز.. والتنقية سمحت بضم مواطنين جُدد

البحوث الفلكية: شهب الثوريات تمطر سماء مصر اليوم وغدا بـ10 شهب فى الساعة

البحوث الفلكية: شهب الثوريات تمطر سماء مصر اليوم وغدا بـ10 شهب فى الساعة

رئيس الوطنية لمكافحة الفساد: نحارب إساءة استخدام السلطة لتعظيم الناتج القومى

رئيس الوطنية لمكافحة الفساد: نحارب إساءة استخدام السلطة لتعظيم الناتج القومى

وزير التموين: جميع السلع التموينية متوفرة ولا يوجد أى عجز

وزير التموين: جميع السلع التموينية متوفرة ولا يوجد أى عجز

وزير التموين: الرئاسة توجه بتحديد موعد إضافة المواليد لبطاقات الدعم

وزير التموين: الرئاسة توجه بتحديد موعد إضافة المواليد لبطاقات الدعم

البرلمان يدرس بدء دور انعقاد سادس فى أكتوبر 2020.. بهاء أبو شقة: بدأنا الفصل التشريعى فى يناير 2016 ويجب أن نكمل المدة القانونية.. ووكيل البرلمان: سيظل النواب متمتعين بحصانتهم حتى يناير 2021

البرلمان يدرس بدء دور انعقاد سادس فى أكتوبر 2020.. بهاء أبو شقة: بدأنا الفصل التشريعى فى يناير 2016 ويجب أن نكمل المدة القانونية.. ووكيل البرلمان: سيظل النواب متمتعين بحصانتهم حتى يناير 2021

ذا صن: شركة EASYJET البريطانية تطلق أولى رحلاتها إلى مصر العام المقبل

ذا صن: شركة EASYJET البريطانية تطلق أولى رحلاتها إلى مصر العام المقبل

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة