دراسة تكشف التحيز ضد المرشحات الديمقراطيات مقارنة بأقرانهن الرجال

كتبت ريم عبد الحميد

قالت مجلة "تايم" الأمريكية إن تحليلا جديدا لتويتر وللتغطية الإخبارية الخاصة بالمرشحين فى السباق التمهيدى للحزب الديمقراطى لانتخابات 2020 أظهر أن النساء المرشحات يتعرضن للهجوم بشكل أكبر من أقرانهن الذكور من قبل حسابات المتلصصين والأخبار الكاذبة.

واستخدمت الدراسة التى أعدتها لوسينا دي ميكو، الخبيرة بمركز ويلسون، الذكاء الصناعى بالشراكة مع شركة تحليل البيانات غير الحزبية "مارفيلوس أيه أل" لتعقب التغطية الخاصة بستة مرشحين ديمقراطيين على تويتر وقياس حجم الحديث حول كل منهم فى الفترة بين ديسمبر 2018 وإبريل 2019. وكان المرشحين جو بايدن وبيرنى ساندرز وبيت بوتيجيج وإليزابيث وارن وكامالا هاريس وأمى كلوبشار، هم من تناولتهم الدراسة التى جاءت كجزء من تقرير أوسع حول النساء والسياسة والسلطة فى عالم الإعلام الجديد.

وتم تحليل هذه المحادثات الإلكترونية لأسبوع بعد انطلاق الحملة الرسمية لكل مرشح بين ديسمبر وإبريل الماضيين، حسب كل مرشح. ودرست شركة مارفيلوس الانحياز السياسى والمصداقية لمستخدمى تويتر المشاركين فى المحادثة وأيضا الأفكار والسرد المحيط بكل مرشح.

ووجدت الدراسة أن سرد السوشيال ميديا عن النساء المرشحات كان أكثر سلبية ويركز على الشخصية والهوية وليس السياسة أو إمكانية انتخاب المرشح. وتركز الحوار الخاص بـ إليزابيث وارن على شخصيتها وتحديدا على كذبها بشأن تراثها الثقافى.

وأظهرت الدراسة أيضا أن المرشحات تعرضت لهجمات أكثر من حسابات اليمين والأخبار الكاذبة لكنهن تلقين تغطية إعلامية تقليدية أقل مقارنة بنظرائهن الذكور.