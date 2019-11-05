تجديد حبس المتهم بقتل دكتور جامعى فى دار السلام لسرقته 15 يوما

كتب كريم صبحى

قرر قاضى المعارضات، بمحكمة جنح دار السلام، تجديد حبس المتهم بـ قتل دكتور جامعي ، 15 يوما على ذمة التحقيق.

وأدلى المتهم ، باعترافات تفصيلية أمام رجال المباحث عن الجريمة، حيث قال إنه تجمعه علاقة صداقة بالمجنى عليه من فترة كبيرة، ونظرا لمروره بضائقة مالية طلب منه مبلغا ماليا، إلا أن المجنى عليه رفض .

وأضاف المتهم، أنه نظرا لصداقته بالمجنى عليه، كان يعلم أنه يحتفظ بمبالغ مالية داخل شقته، ما جعله يفكر فى سرقته، وبالفعل توجه إلى شقته لسرقتها، إلا أن المجنى عليه شاهده، ما دفع المتهم إلى طعنه بالسكين خوفا من افتضاح أمره .

تلقى قسم شرطة دار السلام، بلاغا من الأهالى بوجود متوفى داخل شقة بدائرة القسم، وعلى الفور انتقل رجال المباحث الى المكان، وعثر على جثة موظف بأحد الجامعات وبها عدد كبير من الطعنات..

وقام رجال المباحث بمناقشة شهود العيان، وتفريغ كاميرات المراقبة الموجودة بمحيط العقار الذى شهد الحادث، وكشفت أن وراء ارتكاب الواقعة عاطل بهدف السرقة، وتم القبض على المتهم، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة.