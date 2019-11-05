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تجديد حبس المتهم باغتصاب ابنته فى مدينة نصر

الثلاثاء، 05 نوفمبر 2019 05:25 م
تجديد حبس المتهم باغتصاب ابنته فى مدينة نصر جريمة الاغتصاب-أرشيفية
كتب كريم صبحى

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قرر قاضى المعارضات بمحكمة مدينة نصر، تجديد حبس عامل 15يوما على ذمة التحقيق، بتهمة اغتصاب ابنته داخل شقته. 
 
والبداية بتلقى قسم شرطة أول مدينة نصر، بلاغا من محامى أفاد فيه بتقابله صدفة مع فتاة حاولت الانتحار وشاهدها تبكى فاقترب منها، وحكت له عما حدث لها من تعرضها للاغتصاب على يد والدها باستمرار وتهديده لها بإيذائها، لعدم افتضاح امره.
 
وقالت الفتاة فى التحقيقات، أن والدها دائم التعدى عليها جنسيا، وكانت أمها على علم بذلك، ولكن خشيت افتضاح امرة وابلاغ الشرطة بسبب تهديده لها بالطلاق وقتل ابنتها.
 
وأضافت الفتاة أن والدها كانت يقتحم غرفتها، ويعتدى عليها جنسيا، تحت تهديد السلاح فى بعض الأوقات، تم القبض على المتهم واحالته للنيابة أول مدينة نصر.

مدينة نصر

قسم مدينة نصر

اب يغتصب ابنته في مدينة نصر

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