تباين بين القراء حول مساهمة قانون تنظيم الفتوى العامة فى مواجهة فوضى الفتاوى

فى استطلاع للرأى طرحه "اليوم السابع" على قرائه الأعزاء تحت عنوان: "هل يسهم قانون تنظيم الفتوى العامة فى مواجهة فوضى إصدار الفتاوى من غير المتخصصين؟"، تباين رأى القراء حول مساهمة قانون تنظيم الفتوى العامة فى مواجهة فوضى فتاوى غير المتخصصين.
تباين بين القراء حول مساهمة قانون تنظيم الفتوى العامة فى مواجهة فوضى الفتاوىالثلاثاء، 05 نوفمبر 2019 09:11 ص
نتيجة الاستطلاع
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