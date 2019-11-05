تباين بين القراء حول مساهمة قانون تنظيم الفتوى العامة فى مواجهة فوضى الفتاوى

فى استطلاع للرأى طرحه "اليوم السابع" على قرائه الأعزاء تحت عنوان: "هل يسهم قانون تنظيم الفتوى العامة فى مواجهة فوضى إصدار الفتاوى من غير المتخصصين؟"، تباين رأى القراء حول مساهمة قانون تنظيم الفتوى العامة فى مواجهة فوضى فتاوى غير المتخصصين.



