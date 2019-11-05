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بعد شكر ترامب لهم.. تعرف على نادي 45

الثلاثاء، 05 نوفمبر 2019 10:03 م
بعد شكر ترامب لهم.. تعرف على نادي 45 أمريكيون يدعمون ترامب
كتبت رباب فتحي

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توجه الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بالشكر لأنصاره على دورهم فى الحملات الانتخابية التى ينظموها فى العديد من المدن الأمريكية قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في 2020 والتى يسعى ترامب للفوز بولاية ثانية.
 
وخص ترامب فى تغريدة نشرها مساء اليوم "نادي 45" وهو مجموعة من الأمريكيين المستقلين لدعم الرئيس.
 
ونشر ترامب في التغريدة مقطع فيديو لنشاط النادى، وعلق قائلا: "شكرا أعضاء نادى 45، أنتم أمريكيون بحق، أراكم في فلوريدا".
 
ويعد نادي 45، بحسب ما يعرف نفسه على صفحات التواصل الاجتماعي، بأنه مجموعة مستقلة من الأمريكيين الداعمين للرئيس، ويضم النادي على صفحته بموقع فيس بوك قرابة 5 آلاف عضو.
 
 
 

 


ترامب

انتخابات 2020

الانتخابات الأمريكية

أنصار ترامب

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