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بحضور رموز إسلامية وقبطية.. احتفالية كبرى بالمولد النبوى بجامعة بنى سويف (صور)

الثلاثاء، 05 نوفمبر 2019 04:54 م
بحضور رموز إسلامية وقبطية.. احتفالية كبرى بالمولد النبوى بجامعة بنى سويف (صور) جانب من الاحتفالية
بنى سويف هانى فتحى

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نظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة بنى سويف بالتعاون مع كلية الإعلام احتفالية كبرى بمناسبة ذكرى المولد النبوى الشريف، تحت رعاية الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف.

 

حضر الاحتفال الدكتور محمد خضر نائب رئيس الجامعة لقطاع التعليم والطلاب والدكتورة فاطمة حسن نائب رئيس الجامعة لقطاع البحوث والدكتور بدر نبيه نائب رئيس الجامعة لقطاع خدمة المجتمع والدكتور عبد العزيز السيد عميد كلية الإعلام والداعية الإسلامى الشيخ رمضان عبد المعز والدكتور محمود ابو حطب وكيل وزارة الأوقاف وممثلى الكنيسة الانبا باسيليوس والانبا فام وسط حضور لافت من عمداء الكليات واعضاء هيئة التدريس والطلاب .

 

بدأ الاحتفال بعدد من الفقرات الفنية فى الإنشاد والابتهالات والمديح وكلمات متعاقبة فى حب النبى محمد علية الصلاة والسلام ومحاضرة متميزة للداعية الاسلامى رمضان عبد المعز أوصى فيها الطلاب بالاقتداء بسيدنا محمد فى أخلاقه ومعاملاته، مبيناً لهم قيمة وأهمية طلب العلم ومنزلة العلماء عند الله، ومذكرهم بحديث النبى محمد أن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضاً بما يصنع، وبحديث النبى محمد من خرج فى طلب العلم فهو فى سبيل الله حتى يرجع، وأن العلماء ورثة الأنبياء .

 

من جانبه أكد الدكتور منصور حسن أهمية الاحتفال بإحياء ذكرى مولد النبى الكريم الذى بعثه الله رحمه للعالمين واخرج الناس من الظلمات إلى النور والهدى ووجههم إلى الطريق الصحيح وحقق العدل والمساواة بين الناس، مشيرا إلى أن احتفال المصرين بذكرى مولد الرسول توكد ارتباطهم العميق بالنبى ونهجه العظيم وهو ما يمثل دافعاً قوياً لهم فى مواجهة مختلف التحديات

 

اختتمت فعاليات الاحتفال بفقرات فنية لكورال الجامعة فى الانشاد الدينى والمديح النبوي، كما قام رئيس الجامعة بتكريم الضيوف واهدائهم درع الجامعة .

 

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بنى سويف

جامعة بنى سويف

مولد النبى محمد

احتفالات المولد النبوي

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