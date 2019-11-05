باكستان وماليزيا تتفقان على تعزيز المزيد من التعاون الثنائى بينهما

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التقى وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي الذي يزور ماليزيا، اليوم الثلاثاء، مع نظيره الماليزي سيف الدين عبدالله في كوالالمبور.

بحث الجانبان خلال اللقاء الأمور ذات الاهتمام المشترك، إلى جانب السبل لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري الثنائي بين باكستان وماليزيا، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية.

واتفق الطرفان على تعزيز وتعميق التعاون بين البلدين في مختلف المجالات لاسيما التجارة والبنية التحتية والتكنولوجيا والتعليم.

وأشاد وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي بمتانة الروابط الودية القائمة بين البلدين، وأعرب عن شكر بلاده لماليزيا على دعمها لقضية كشمير.