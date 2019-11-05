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خالد صلاح
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باكستان وماليزيا تتفقان على تعزيز المزيد من التعاون الثنائى بينهما

الثلاثاء، 05 نوفمبر 2019 08:32 م
باكستان وماليزيا تتفقان على تعزيز المزيد من التعاون الثنائى بينهما وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي
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 التقى وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي الذي يزور ماليزيا، اليوم الثلاثاء، مع نظيره الماليزي سيف الدين عبدالله في كوالالمبور.
 
بحث الجانبان خلال اللقاء الأمور ذات الاهتمام المشترك، إلى جانب السبل لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري الثنائي بين باكستان وماليزيا، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية.
 
واتفق الطرفان على تعزيز وتعميق التعاون بين البلدين في مختلف المجالات لاسيما التجارة والبنية التحتية والتكنولوجيا والتعليم.
 
وأشاد وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي بمتانة الروابط الودية القائمة بين البلدين، وأعرب عن شكر بلاده لماليزيا على دعمها لقضية كشمير.

باكستان

ماليزيا

شاه محمود قريشي

كوالالمبور

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