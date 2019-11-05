انطلاق الدورة التدريبية الثانية عشر لتكنولوجيا المعلومات للعاملين بالصحة فى أسوان

أسوان – عبد الله صلاح

نظمت مديرية الشئون الصحية بأسوان، الدورة التدريبية الثانية عشر علي التوالي في مجال تكنولوجيا المعلومات والحاسب للعاملين بالمديرية، والتي تستمر لمدة ثلاثة أسابيع متتالية.

وأكد الدكتور إيهاب حنفى، وكيل وزارة الصحة بأسوان، أن المديرية شرعت تحت إشراف مركز معلومات المديرية منذ أكثر من عام على تنظيم دورات تدريبية للعاملين بالمديرية، من أجل تنمية المهارات الضرورية في مجال تكنولوجيا المعلومات والقدرة على استخدام جهاز الحاسب الشخصي وتطبيقاته العامة، مما يخولهم لاجتياز اختبار الرخصة الدولية لقيادة الحاسب الآلي ICDL ،والحصول على شهادة معتمدة بذلك، حيث يتم عمل تدريب مكثف لكل فرد لمدة ثلاثة أسابيع.

وأشار وكيل وزارة الصحة، فى بيان صحفى، إلى أن ذلك يأتى في إطار سعي المديرية لتطوير الأداء الوظيفي للعاملين بالمديرية وبالتعاون مع مركز تدريب المنيرة التابع لوزارة الصحة.