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اليوم السابع.. السيسى: هنفضل نشتغل ونبنى ونعمر علشان الناس تعيش

الثلاثاء، 05 نوفمبر 2019 08:49 م
اليوم السابع.. السيسى: هنفضل نشتغل ونبنى ونعمر علشان الناس تعيش اليوم السابع

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تتابع اليوم السابع فى عددها المطبوع الصادر غدا الأربعاء، العديد من القضايا والملفات المهمة، على رأسها: السيسى يفتتح مشروعات قومية وتنموية بجنوب سيناء والسويس.. ويؤكد: هنفضل نشتغل ونبنى ونعمر علشان الناس تعيش.. اللى اتعمل خلال الأربع سنين اللى فاتوا مايتعملش فى 20 سنة.. وبقول للمصريين ماتخلوش حد أبدا يخدعكم

 

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اليوم السابع بلس

مشروعات تنموية

جنوب سيناء

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