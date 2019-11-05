اليوم السابع.. السيسى: هنفضل نشتغل ونبنى ونعمر علشان الناس تعيش

تتابع اليوم السابع فى عددها المطبوع الصادر غدا الأربعاء، العديد من القضايا والملفات المهمة، على رأسها: السيسى يفتتح مشروعات قومية وتنموية بجنوب سيناء والسويس.. ويؤكد: هنفضل نشتغل ونبنى ونعمر علشان الناس تعيش.. اللى اتعمل خلال الأربع سنين اللى فاتوا مايتعملش فى 20 سنة.. وبقول للمصريين ماتخلوش حد أبدا يخدعكم

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