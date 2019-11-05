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اليوم.. آخر موعد للتقديم على الهجرة العشوائية للولايات المتحدة لعام 2021

الثلاثاء، 05 نوفمبر 2019 03:49 م
اليوم.. آخر موعد للتقديم على الهجرة العشوائية للولايات المتحدة لعام 2021 حلم الهجرة للولايات المتحدة يراود كثيرين ـ أرشيفية
كتبت رباب فتحى

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تنتهى اليوم عملية التسجيل فى التقديم للهجرة العشوائية أو اليانصيب- للراغبين فى السفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية لعام 2021، وذلك فى تمام الثانية عشرة بتوقيت الساحل الشرقى الأمريكى.

وكانت عملية التسجيل فى الهجرة العشوائية  بدأت منذ 3 أكتوبر 2019.

وفيما يلى نستعرض الشروط الكاملة للتقدم بطلب الهجرة إلى أمريكا، كالتالى:

1- أن يكون جواز السفر بتاريخ سارى.

2- أن تكون البيانات الشخصية التى يتم كتابتها فى طلب التقديم مطابقة للبيانات الموجودة فى جواز السفر.

3- أن يقدم طالب الهجرة صورة شخصية فى حالة إذا كان مقدم الطلب أعزب وصورة لكل أفراد أسرته إذا كان متزوجاً.

4- أن لا يكون المتقدم للهجرة من مواليد احدى الدول الممنوعة من التقديم فى اللوتري الأمريكى مثل افغانستان وإيران وكوريا الشمالية حتى لو كان يحمل جنسية أخرى فالعبرة ببلد محل الميلاد.

5- ألا يكون المتقدم للطلب مريض بمرض معدى مثل السل أو فيرس سى على سبيل المثال.

6- يجب ألا يقل سن المتقدم عن 18 سنة وقت التقديم لطلب الهجرة العشوائية.

7- أن يكون المتقدم قد أنهى خدمته العسكرية أو حصل على شهادة الاعفاء من التجنيد بالنسبة للذكور.

8- أن تكون من سكان الدول المؤهلة للتقديم للهجرة العشوائية الأمريكية حيث أن هناك قوانين تنص على اعتبار الدول التى سافر من مواطنيها عدد 50 ألف مواطن إلى أمريكا في السنوات السابقة غير مؤهلة للتقديم في الهجرة العشوائية للولايات المتحدة الأمريكية، ومن الجدير بالذكر أن جميع الدول العربية تعتبر مؤهلة للتقدم في الهجرة العشوائية 2020 .

9- أن تكون الصورة المقدم بها حديثة آى تكون مطابقة لشكل المتقدم وقت التقديم وتكون ذات خلفية بيضاء مقاس 600*600 .

10- ألا يقل المؤهل الدراسى عن دبلوم فيقوم المتقدم بإرفاق آخر شهادة حصل عليها.

11- وضع العنوان الحالى لمقدم الطلب فى المكان المخصص عنوان المراسل.

12- طبع رقم الحجز والاحتفاظ به لأن هذا الرقم هو الذى يتم الاستعلام به عن النتيجة فى شهر مايو المقبل.

 

 


الهجرة العشوائية

الهجرة لامريكا

الهجرة

شروط الهجرة

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