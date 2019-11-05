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القواقع البحرية أحدث الطرق لتخفيف الألم.. اعرف ازاى

الثلاثاء، 05 نوفمبر 2019 09:00 م
القواقع البحرية أحدث الطرق لتخفيف الألم.. اعرف ازاى طرق جديدة لإدراة الألم بالسموم
كتبت إيناس البنا

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"الببتيدات النشطة بيولوجيا" هى نوع من السموم التي تنتجها القواقع البحرية المخروطية للقبض على فرائسها والدفاع عن نفسها، ولكن الآن يمكن استخدامها كأدوات دوائية لتخفيف الألم.

أشارت الدراسات حسبما ذكر موقع " sciencedaily" فإن تلك السموم لديها القدرة على أن تصبح فئة جديدة من المسكنات، حيث قام فريق طبى من جامعة كوينزلاند في أستراليا باكتشاف عقار السم وقدّموا الآن نظرة عامة على الوضع الراهن لأبحاث السموم ووضع تصور عن مستقبلات الألم في الخلايا البشرية.

حلزون المخروط البحري المفترس معروف باستراتيجيته الفعالة فى الدفاع، والتي تساعد الحيوان البطيء نسبيًا على التقاط فريسته مثل الأسماك أو الرخويات والدفاع عن نفسه، يشل الحلزون المخروطي ويقتل فريسته بمساعدة كوكتيل انتقائي قوي للغاية من الببتيدات السام، والذي يتم حقنه في الفريسة من خلال إبرة تشبه الحربة به، ووفقا للفريق الطبى، فأن سم القواقع المخروطية المدافعة، تحتوى تركيبها على مواد تعمل على مسارات الألم .

تنوع كبير في الأنواع والمركبات
 

حتى الآن  يوجد ما يقرب من 750 نوعا من القواقع المخروطية المعروفة، التى  تحتوي على السموم النموذجية من آلاف الببتيدات النشطة حيوياً ، و تنشط هذه السموم أيضًا في المستقبلات البشرية والتى يمكن بالتالي استخدامها كأدوات لدراسة مسارات الألم لدى البشر.

 أدت التطورات التحليلية الجديدة في مجالات السموم والبروتينات إلى اكتشاف العديد من تسلسل السموم الحديثة في السنوات الأخيرة التى  احاجت إلى سنوات طويلة لعمل توليفات ووصفات دوائية فعالة.

 


السموم

تخفيف الألم

مسارات الألم

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