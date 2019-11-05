القوات الأمنية العراقية تدخل ميناء أم قصر لتفريق المتظاهرين

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أفاد مصدر أمنى عراقى، اليوم الثلاثاء، بأن القوات الأمنية دخلت إلى ميناء أم قصر بالبصرة لتفريق المتظاهرين بقنابل الغاز.

وقال المصدر ـ في تصريح خاص لقناة (السومرية نيوز) ـ "إن القوات الأمنية انسحبت إلى داخل ميناء أم قصر في البصرة"، مضيفا أن القوات حاولت تفريق المتظاهرين بقنابل الغاز.

وشهد ميناء أم قصر في محافظة البصرة خلال الأيام القليلة الماضية، تظاهرات كبيرة أدت إلى توقف حركة التجارة فيه، فيما حذر مسؤولون من تبعات ذلك التي ستؤثر على الاقتصاد العراقي.