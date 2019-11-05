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السيسى: الاتفاق بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالى الجنوبى خطوة عظيمة

الثلاثاء، 05 نوفمبر 2019 08:57 م
السيسى: الاتفاق بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالى الجنوبى خطوة عظيمة الرئيس السيسى
كتب هيثم سلامة

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أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أنه تابع مراسم توقيع الاتفاق بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالى الجنوبى، مشيرا إلى أن ذلك الاتفاق يعد بمثابة خطوة عظيمة في مسار حل الأزمة اليمنية.

وأضاف الرئيس السيسى عبر حسابه الرسمى على تويتر :" تابعت بسعادة بالغة مراسم توقيع الإتفاق بين الحكومة اليمنية والمجلس الإنتقالى الجنوبى، وذلك برعاية كريمة لجلالة الملك سلمان بن عبدالعزيز، وفي حضور ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد".

تدوينة الرئيس السيسى
تدوينة الرئيس السيسى

وتابع :"ذلك الإتفاق يعد بمثابة خطوة عظيمة في مسار حل الأزمة اليمنية، ويعزز من وحدة اليمن الشقيق، ويرسخ للاستقرار والسلام في المنطقة".

 

 

 


الرئيس السيسى

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اليمن

المجلس الانتقالى الجنوبي

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الحكومة اليمنية

الحوثيين

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