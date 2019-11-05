سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 05 نوفمبر 2019 09:20 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

السلطة المستقلة للانتخابات بالجزائر تعلن غدًا عن نظام مراقبة الانتخابات

الثلاثاء، 05 نوفمبر 2019 08:38 م
السلطة المستقلة للانتخابات بالجزائر تعلن غدًا عن نظام مراقبة الانتخابات الرئيس الجزائرى المؤقت
ا ش ا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
 
تعلن السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بالجزائر، غدًا الأربعاء، بقصر الأمم بالجزائر العاصمة عن النظام المعلوماتي لمراقبة الانتخابات الرئاسية المقررة في 12 ديسمبر المقبل.
 
وذكرت وكالة الأنباء الجزائرية، اليوم الثلاثاء، أن رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات محمد شرفي أكد أن الانتخابات الرئاسية المقبلة، ستجرى في شفافية بفضل الإجراءات المتعلقة بالمراقبة. 
 
وقال شرفي إن النظام المعلوماتي الذي سيعمل عليه خبراء في الالكترونيات سيجعل التزوير من المستحيلات، مضيفًا "لا أظن أن أحدًا سيتجرأ على محاولة التزوير مهما كانت صفته"، في ظل كل ما سيتم توفيره من إجراءات احترازية تصب في هذا الإطار. 
 
وكانت سلطة الانتخابات بالجزائر قد أعلنت، يوم السبت الماضي، قبول ملفات 5 مرشحين للانتخابات الرئاسية، هم عز الدين ميهوبي الأمين العام بالنيابة لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، وعبد القادر بن قرينة رئيس حزب حركة البناء الوطني، ورئيس الوزراء الأسبق عبد المجيد تبون، وعلي بن فليس رئيس حزب طلائع الحريات، وعبد العزيز بلعيد رئيس حزب جبهة المستقبل.

السلطة الوطنية

الجزائر

جبهة المستقبل

الانتخابات الرئاسية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

وزارة الدفاع الجزائرية تعلن عن تدمير قنبلتين شمالى البلاد

الثلاثاء، 05 نوفمبر 2019 02:59 م

مقتل إرهابى وتدمير 13 مخبأ للإرهابيين شمال ووسط الجزائر

الإثنين، 04 نوفمبر 2019 02:07 م

شاهد..لحظة طرد على بن فليس المرشح لانتخابات الجزائر من مطعم

الأحد، 03 نوفمبر 2019 11:27 م

فيديو.. شرطة الجزائر تقتحم المحاكم لفض إضراب القضاة فى وهران

الأحد، 03 نوفمبر 2019 10:55 م

"4 وزراء وسياسى" حصيلة النتيجة النهائية لمرشحى رئاسة الجزائر.. وجوه من زمن بوتفيلقة تهدد انتخابات بلد المليون شهيد.. قايد صالح يكشر عن أنيابه لمن يتسبب فى العرقلة.. واضطرابات الشارع تطالب بالتأجيل من أجل الحوار

الأحد، 03 نوفمبر 2019 05:20 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
اليوم السابع.. السيسى: هنفضل نشتغل ونبنى ونعمر علشان الناس تعيش

اليوم السابع.. السيسى: هنفضل نشتغل ونبنى ونعمر علشان الناس تعيش

أكشن × أكشن .. التريلر الجديد للجزء الثالث من فيلم Bad Boys

أكشن × أكشن .. التريلر الجديد للجزء الثالث من فيلم Bad Boys

شاهد كيانو ريفز يظهر بصحبه حبيبته الجديدة "بعد سنين سنجلة"

شاهد كيانو ريفز يظهر بصحبه حبيبته الجديدة "بعد سنين سنجلة"

فيديو.. مواطنون: هنتخلى عن عربياتنا بعد افتتاح مسارات للدراجات بوسط البلد

فيديو.. مواطنون: هنتخلى عن عربياتنا بعد افتتاح مسارات للدراجات بوسط البلد

موجز 6.. صرف مرتبات الجهات الحكومية فى موعدها المعتاد من 24 لـ 28 نوفمبر

موجز 6.. صرف مرتبات الجهات الحكومية فى موعدها المعتاد من 24 لـ 28 نوفمبر

الرئيس السيسي يفتتح مشروعات قومية بالسويس وسيناء.. فى كاريكاتير اليوم السابع

الرئيس السيسي يفتتح مشروعات قومية بالسويس وسيناء.. فى كاريكاتير اليوم السابع

إحالة النائب أحمد طنطاوى إلى هيئة مكتب مجلس النواب

إحالة النائب أحمد طنطاوى إلى هيئة مكتب مجلس النواب

الرئيس السيسى يشارك فى جولة تفقدية بالمشروعات القومية بالسويس

الرئيس السيسى يشارك فى جولة تفقدية بالمشروعات القومية بالسويس

بدء جلسة البرلمان برئاسة "عبد العال" لمناقشة بيانات عاجلة موجهة للحكومة

بدء جلسة البرلمان برئاسة "عبد العال" لمناقشة بيانات عاجلة موجهة للحكومة

المتحف المصرى الكبير.. الحضارة المصرية على مرور العصور التاريخية.. فيديو

المتحف المصرى الكبير.. الحضارة المصرية على مرور العصور التاريخية.. فيديو

الرئيس السيسى يفتتح مصنع الرخام والجرانيت بالجفجافة عبر الفيديو كونفرانس

الرئيس السيسى يفتتح مصنع الرخام والجرانيت بالجفجافة عبر الفيديو كونفرانس

جهاز المشروعات الصغيرة يحقق حلم محمد ويدعمه فى فتح سوبر ماركت بـ6 أكتوبر

جهاز المشروعات الصغيرة يحقق حلم محمد ويدعمه فى فتح سوبر ماركت بـ6 أكتوبر

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة