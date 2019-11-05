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الجنايات تؤيد حكم المؤبد لـ 4 متهمين بقتل مواطن بمدينة نصر

الثلاثاء، 05 نوفمبر 2019 01:47 م
الجنايات تؤيد حكم المؤبد لـ 4 متهمين بقتل مواطن بمدينة نصر جثة_أرشيفية
كتب أحمد حسنى

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قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار على الهوارى، رفض الاستئناف المقدم من 4 متهمين، فى وقف حكم المؤبد لاتهامهم ب

قتل مواطن

 بمدينة نصر، نظرا لسداد الدية لأهل المجنى عليه.
 
صدر القرار برئاسة المستشار على الهوارى، وعضوية المستشارين أشرف العشماوى وخالد فخرى الشلقامى، وأمانة سر خالد عبد المنعم ومعتز مدحت.
 
كانت محكمة أول درجة عاقبت المتهمين "هانى.م"، و"عمرو.ع"، و "عبد الله.ا"، و "محمد.ي"، بالسجن المؤبد لاتهامهما بقتل مواطن بدائرة قسم مدينة نصر.
 
وبعد صدور الحكم تم دفع مبلغ 457 ألف جنيه "دية" لأهل المجنى عليه، وقدم دفاع المتهمين استئناف لوقف الحكم الصادر من محكمة أول درجة، نظرا لدفع الدية.
 
 

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