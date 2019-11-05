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"الباشا".. أشهر محل كشرى فى الرياض خارج الخدمة.. اعرف السبب

الثلاثاء، 05 نوفمبر 2019 08:44 م
"الباشا".. أشهر محل كشرى فى الرياض خارج الخدمة.. اعرف السبب كشرى الباشا
كتب- هاشم الفخرانى

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تسببت أعمال الصيانة التى تجرى فى إحدى الطرق وما صاحبها من أعمال غلق لمد قطار الرياض ، لمدة عام ونصف إلى إغلاق أشهر محل كشرى فى الرياض ألا وهو كشرى الباشا ، نظراً لعدم تمكن المواطنين من عبور الطريق للوصول للمحل كما أنه على الطريق السريع ويصعب ركن السيارات أمامه.

غلق "كشرى الباشا" عرض صاحبه للدين، مما دفع  المغردون للتفاعل معه عبر موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" عبر هاشتاج "كشرى الباشا"، حيث طالب المغردون بإسقاط الديون عنه .

 

كشرى الباشا
كشرى الباشا

 

وبلغت خسائر كشرى الباشا فى عام ونصف حوالى 4 مليون ريال غير مليون و700 ألف ريال مديون بها صاحب المحل ، تعرضه للسجن.

 

 


كشرى الباشا

السعودية

المملكة العربية السعودية

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