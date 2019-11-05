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الثلاثاء، 05 نوفمبر 2019 11:16 م
خالد صلاح
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اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الثلاثاء

الثلاثاء، 05 نوفمبر 2019 10:00 م
اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الثلاثاء السيسى

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يقدم اليوم السابع لقرائه خدمة اعرف كل حاجة فى دقيقة، وتتضمن عددا من التقارير المهمة اليوم الثلاثاء، منها افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي مشاريع تنموية فى سيناء والسويس، وصرف المرتبات للجهات الحكومية فى موعدها المعتاد من 24 إلى 28 نوفمبر، استقرار حالة الطقس حتى الأحد وتحذيرات هيئة الأرصاد للمواطنين من تخفيف الملابس
 
 
 
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السيسى

اعرف كل حاجة

منتخب مصر

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