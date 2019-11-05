اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الثلاثاء

يقدم اليوم السابع لقرائه خدمة اعرف كل حاجة فى دقيقة، وتتضمن عددا من التقارير المهمة اليوم الثلاثاء، منها افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي مشاريع تنموية فى سيناء والسويس، وصرف المرتبات للجهات الحكومية فى موعدها المعتاد من 24 إلى 28 نوفمبر، استقرار حالة الطقس حتى الأحد وتحذيرات هيئة الأرصاد للمواطنين من تخفيف الملابس
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