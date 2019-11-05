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إلغاء نقطة مناولة منطقة الفسطاط بمصر القديمة والبحث عن بديل استجابة للمواطنين

الثلاثاء، 05 نوفمبر 2019 02:47 م
إلغاء نقطة مناولة منطقة الفسطاط بمصر القديمة والبحث عن بديل استجابة للمواطنين لقاء نائب محافظ القاهرة بأهالى الفسطاط بجوار محطة المناولة
كتب سيد الخلفاوى

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التقى اللواء أحمد فؤاد نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، أهالى منطقة الفسطاط بحى مصر القديمة على أثر تجمع بعض المواطنيين بمنطقة الفسطاط للتعبير عن رفضهم لإنشاء محطة المناولة الجديدة فى الموقع المحدد لها.
 
واستجابة لطلب المواطنين وجه نائب المحافظ، اللواء عادل أبو حديد رئيس الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة، بإيقاف انشاء محطة المناولة ودراسة اختيار موقع جديد لها وذلك على أثر المناقشات التى تمت مع المواطنين المتواجدين.
 
 وأكد فؤاد أن المحافظة حريصة على رضا المواطنين ومصلحة المواطن وأى مقترح من شأنه تحقيق الصالح العام لابد وأن يأخذ كل الاهتمام ويوضع موضع التنفيذ الفعلى، خاصة الذى يعود بالنفع على الشكل العام.
 

القاهرة

الفسطاط

مصر القديمة

النظافة

القمامة

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