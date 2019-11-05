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إسعاد يونس: أخيرا حسابى على "انستجرام" موثق

الثلاثاء، 05 نوفمبر 2019 03:40 م
إسعاد يونس: أخيرا حسابى على "انستجرام" موثق حسام اسعاد يونس على انستجرام
كتبت مريم بدر الدين

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عبرت الفنانة والإعلامية إسعاد يونس عن سعادتها بتوثيق حسابها بموقع "انستجرام"، ومنحه العلامة الزرقاء.
 
وكتبت إسعاد يونس، عبر "أنستجرام" :"أخيرا حسابى موثق".
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Finally my account is verified 😍, Thanks @eng.mohamed.amir very much ❤️

A post shared by Esaad Younes (@essyounis) on

 
من ناحية أخرى ردت الفنانة إسعاد يونس على اتهامات وجهت لبرنامج "صاحبة السعادة" على قناة dmc بـ"النوستالجيا"، أو الحنين إلى الماضى، وذلك فى الحلقات التى تستعرض موسيقى الأفلام القديمة بحلة جديدة معاصرة.
 
 
وقالت إسعاد يونس إن هذه الحلقات ليست ارتدادا للماضى بل خطوة للمستقبل، ودفعة للأمام، لأن هناك من يسعى لجذبنا بعيدا عن الأرض التي نقف عليها، وعن طبيعتنا وتاريخنا، فنصبح كالهائم في الفضاء.

اسعاد يونس

صاحبة السعادة

انستجرام

توثيق حساب

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