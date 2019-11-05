إحصائية إسرائيلية: مقتل 82 شخصا من عرب 48 منذ بداية العام الجارى

كتب- هاشم الفخرانى

نشرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية إحصائية تشير إلى مقتل 82 شخصا فى القطاع العربى، منذ بداية العام الجارى 2019، من بينهم 11 سيدة، و71 رجلاً وطفل.

وذكرت الصحيفة، أنه فى عام 2014 قتل 61 من بينهم 53 رجلا وفى عام 2015، لقى 55 مصرعهم، وبهذا يكون العام الجارى هو العام الأكبر فى عدد القتلى العرب.



يديعوت أحرونت

وعول محللون السب فى ارتفاع معدلات الجريمة والقتل فى القطاع العربى هو عمليات تهريب السلاح المنهجة إلى داخل الوسط العربى، حيث يتم تهريب الاسلحة من مستودعات السلاح بالجيش الإسرائيلى.

على جانب آخر، قال مسؤول رفيع فى الشرطة الإسرائيلية لصحيفة "معاريف" أن أكثر من نصف الأسلحة المنتشرة فى المجتمع العربى فى إسرائيل هى عبارة عن أسلحة صناعة يدوية.

ويأتى هذا التصريح مناقضا لما يؤكده عدد من قادة المجتمع العربى فى إسرائيل بأن نحو 80% من هذه الأسلحة غير القانونية فى المجتمع العربى تم تهريبها من مستودعات الأسلحة للجيش الإسرائيلي.

وأضاف المسؤول فى الشرطة: "تعمل الشرطة على جميع المستويات، ولكن ذلك كنقطة ماء فى البحر، فإذا لم تتغير المفاهيم فى المجتمع العربى، وإذا لم نتلق الدعم والمساعدة من كبار المسؤولين العرب، فلن نتمكن من وضع حد لهذه الظاهرة المتنامية".

وأكد يجب تشديد عقوبة من بحوزته سلاح غير مرخص حتى لو لم يستخدمه، وإلغاء العقوبة الخفيفة الحالية وهى العمل بضعة أشهر خدمة للجمهور".