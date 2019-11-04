10 مطالب من أولياء الأمور لواضعى الامتحانات الإلكترونية فى الثانوية المعدلة

كتب محمود طه حسين

مع بدء التجهيز للامتحانات الإلكتروينة لطلاب الثانوية المعدلة فى الصفين الأول والثانى الثانوى، كان أولياء الأمور عدة مطالب حول طبيعة الأسئلة حتى تحقق الاختبارات المتعة للطالب، نسردها فى 10 خطوات ومعلومات.

1ـ أن تراعى الأسئلة الفروق الفردية بين الطلاب.

2ـ يجب أن يؤخذ فى الاعتبار عند وضع الأسئلة حداثة تجربة الامتحانات الإلكترونية.

3ـ يجب مراعاة نوعية الأسئلة ومرحلة نقل الطالب من دائرة الحفظ إلى الفهم.

4ـ وضوح إجابة الجزئيات وعدم احتمالها أكثر من معنى.

5ـ اعتماد الأسئلة على الفهم بشكل يتناسب مع قدرات الطلاب.

6ـ لا تكون الأسئلة تعجيزية لأن الطالب لم يحقق نواتج التعلم المطلوبة التى تجعله قادر على أسئلة "الأوبن بوك".

7ـ أن تكون الأسئلة من المنهج وأمثله تطبيقية من المقرر الدراسى.

8ـ ليس من الضرورى أن تكون الأسئلة من معلومات خارج كتاب المدرسة ولكنها من المنهج.

9ـ أن تناسب الأسئلة زمن الامتحان وتجربة الكتابة الإلكترونية على التابلت.

10ـ أن تضمن الأسئلة جميع المقرر وما تم دراسته فعليا فى كل مادة.