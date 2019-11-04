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مشاركة قنصل مصر فى ملبورن باحتفالية إيبارشية ملبورن وتوابعها

الإثنين، 04 نوفمبر 2019 03:31 م
مشاركة قنصل مصر فى ملبورن باحتفالية إيبارشية ملبورن وتوابعها قنصل مصر فى ملبورن خلال حضور الاحتفال
كتب: أحمد جمعة

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شارك القنصل العام لجمهورية مصر العربية فى ملبورن محمد فخرى فى الاحتفال الذى نظمته إيبارشية ملبورن وتوابعها للأقباط الأرثوذكس يوم 3 نوفمبر الجارى، وذلك بمناسبة مرور خمسين عاماً على بدء نشاط الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في أستراليا.

وشارك في الاحتفال أكثر من 400 شخص على رأسهم كل من نيافة الأنبا رافائيل، الأسقف العام لكنائس وسط القاهرة، ونيافة الأنبا دانيال، أسقف ورئيس دير القديس الأنبا شنودة فى سيدنى، وعدد من ضيوف الشرف فى مقدمتهم الأسقف Huggins Phillip Bishop رئيس المجلس الوطنى للكنائس بأستراليا ومسئولى مجلس الكنائس بولاية فيكتوريا وعضو البرلمان الفيدرالى الأسترالى بيتر خليل، كما شارك في الاحتفال عدد كبير من الآباء الكهنة بالإيبارشية وتوابعها وعدد كبير من أبناء الجالية المصرية.

ألقى القنصل العام كلمة، خلال الاحتفال، قدم فيها التهنئة بمناسبة مرور خمسين عاماً على بدء نشاط الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في أستراليا، مُستعرضاً تاريخ الكنيسة القبطية ككنيسة وطنية مصرية خالصة، ودورها الرائد فى التواصل مع أبنائها سواء كانوا فى الوطن الأم فى مصر أو فى المهجر، مشيراً إلى الزيادة التى شهدتها أعداد الكنائس والأديرة والمراكز الثقافية القبطية فى استراليا وبلاد المهجر الأخرى خلال الخمسين عاماً الماضية، ومشيداً، في ذات الوقت، بدور الجالية المصرية المقيمة فى أستراليا فى إثراء مجالات الحياه المختلفة بالبلاد.


استراليا

قنصل مصر فى ملبورون

الكنيسه الايبارشيه

اخبار مصر

وزاره الخارجيه

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