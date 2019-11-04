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مركز تدريب عمال الغزل والنسيج فى جمصة يشهد دورة تدريبية لعمال الشرقية

الإثنين، 04 نوفمبر 2019 01:19 م
مركز تدريب عمال الغزل والنسيج فى جمصة يشهد دورة تدريبية لعمال الشرقية عبد الفتاح إبراهيم رئيس النقابة العامة للغزل والنسيج
كتب محمود راغب

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شهد اليوم الإثنين، مركز التدريب الجديد فى  النقابة العام للغزل والنسيج أول دورة تثقيفية  لعمال من  شركة الشرقية للغزل والنسيج بالزقازيق، على الحوار الاجتماعى ودور العمال فى زيادة الانتاج.

وقال عبد الفتاح إبراهيم رئيس النقابة، إن هذه الدورة التثقيفية تأتى فى إطار برنامج تدريبى مكثف، تزامنا مع خطة تطوير الصناعة التى يتبناها الرئيس عبدالفتاح السيسى.

وقال إن المركز يأتى فى إطار خطة النقابة فى ملف التدريب والتثقيف وافتتاح العديد من المراكز على مستوى الجمهورية ، وأن تكون قريبة من مواقع العمل بهدف تدريب وتثقيف العمال من أجل المزيد من العمل والإنتاج، وتحقيق التوازن والحوار البناء بين أطراف الإنتاج الثلاثة.

وأوضح  رئيس النقابة العامة للغزل والنسيج، أن هذا المركز الجديد سوف يخدم العمال فى شركات دمياط والدقهلية وميت غمر والزقازيق، مشيرا إلى أن هذه المراكز تعتبر نقلة نوعية فى إطار استراتيجية النقابة العامة نحو بناء عامل عصرى يمتلك من الوعى ما يكفى تجاه إستقرار وطنه، والمعرفة بحقوقه وواجباته ومواجهة مخططات الفوضى ونشر الشائعات.

 


الغزل والنسيج

نقابه الغزل والنسيج

مركز تدريب جمصه

مركز تدريب الغزل والنسيج

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