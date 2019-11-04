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مدير إدارة أوسيم التعليمية يكرم الطالبة بسملة لفوزها فى مسابقة للفنون

الإثنين، 04 نوفمبر 2019 12:13 ص
مدير إدارة أوسيم التعليمية يكرم الطالبة بسملة لفوزها فى مسابقة للفنون الطالبة بسملة عماد أثناء تكريمها
كتب محمود طه حسين

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كرم مجدى أحمد كامل، مدير عام إدارة أوسيم التعليمية بمديرية التربية والتعليم التعليم الفنى بمحافظة الجيزة، نهاد عبد السميع مديرة مدرسة بشتيل الإعدادية بنات وأمانى أبو الحديد معلمة التربية الفنية والطالبة بسملة عماد لفوزها فى مسابقة بينالى القاهرة الدولى لفنون الطفل ويُشارك فى هذه الدورة أكثر من ٢٠دولة من بينها مصر وصل عدد المشاركين إلى 943 مشارك يمثلون مختلف الفئات العمرية فى مرحلة الطفولة بجانب فئة خاصة لذوى الهمم، وقد وزعت الأعمال على ثلاث أماكن هى مركز الجزيرة للفنون بالزمالك، كلية التربية الفنية جامعة حلوان بالزمالك، ومركز رامتان الثقافى بمتحف طه حسين بالهرم.

وتابع مدير عام الإدارة، مجدى أحمد كامل،  مسابقة متميزة يا جيزة فى حب مصر و تهنئة المدرسة بمناسبة المولد النبوي الشريف، فيما أهدت رباب رفعت معلم خبير التربية الفنية، مدير عام الإدارة كارت تهنئة من تصميم طالبات المدرسة.

وحضر حفل التكريم، أمل عبد القادر مديرة التعليم الإعدادى وأسرة توجية التربية الفنية بقيادة أحمد فكرى الموجة الأول وحضورغنية أحمد ومنى عبد السيد موجهى التربية الفنية.

 

 

 

 

 

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التربية والتعليم

مسابقة

مسابقة بينالى القاهرة الدولى لفنون

اخبار التعليم

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