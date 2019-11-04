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"لسان الإخوان الزفر".. لماذا يلجئون إلى الألفاظ الخارجة بقنواتهم؟

الإثنين، 04 نوفمبر 2019 11:25 م
"لسان الإخوان الزفر".. لماذا يلجئون إلى الألفاظ الخارجة بقنواتهم؟ جانب من التقرير

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"لسانهم زفر".. أقل وصف يمكنك أن تصف به المذيعين بقنوات جماعة الإخوان الإرهابية الموجودة في تركيا، فعلى الرغم من أن الدين الإسلامي الذي يدعون تمثيله، ينهى تمامًا عن استخدام ألفاظ غير لائقة، إلا أن ألسنتهم اعتادت على قولها، ففي كل حلقة من حلقاتهم التي يخرجون فيها على أنصارهم، يتلفظون بما لا ترغب الآذان في سماعه.

وبسؤالنا للمواطنين عن رأيهم فيما يتلفظ به هؤلاء من ألفاظ غير منضبطة، كان رأيهم واضحاً، أنهم أناس فقدوا صوابهم ولا يمتلكون من الأخلاق التي يدعونها شيئا، مؤكدين على أن تلك التصرفات لا تخرج من شخص يتسم بالشجاعة في مواجهة أعداءه، بل مجموعة التحقت بصفوف العدو، وتعالت صيحاتهم مستترين بأعداء الوطن.

 

وأكد بعضهم أنهم اختاروا أن يخونوا وطنهم مقابل الأموال التي يتلقوها من الخارج، وأن مثلهم مثل الجواسيس الذين كانت تملأ أسمائهم الصحف في فترات الحروب التي خاضتها مصر في الستينات والسبعينات، والعقاب المنطقي لهم هو الإعدام.

 

 

 

 

 


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