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فيديو معلوماتى.. 4 أسباب مفاجئة وراء ارتجاف يديك

الإثنين، 04 نوفمبر 2019 10:37 ص
فيديو معلوماتى.. 4 أسباب مفاجئة وراء ارتجاف يديك ارتجاف اليدين
كتبت ـ إيناس البنا

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ارتجاف اليدين بصورة مستمرة أو متقطعة يعد علامة على إصابتك ببعض الأمراض، لأن هناك علاقة بين ارتجاف اليدين وبعض أجزاء المخ كالفص الجبهي أو العقد القاعدية وجسم المخ، وهذا ما سنتعرف عليه خلال هذا الفيديو وفقا لموقع " thehealthsite".

 

أسباب الإصابة بارتجاف اليدين هى:
 

-الإفراط فى شرب الكافيين

 لأنها تسبب القلق والتوتر والأرق

وزيادة ضربات القلب

 وبالتالي تؤثر على أعصاب اليدين.


 

-فرط نشاط الغدة الدرقية
 

من أبرز الأسباب المؤدية لارتجاف اليدين

 نتيجة لزيادة الهرمونات التى تفرزها.


 

-الأثار الجانبية لبعض الأدوية
 

يعد من الأسباب المؤدية للإصابة بهذا المرض

استخدام أدوية مضادات الاكتئاب والضغط والربو 

-انخفاض نسبة السكر فى الدم لأنه يؤثر على المخ

 


ارتجاف اليدين

اسباب ارتجاف اليدين

اعصاب اليدين

المخ

اليوم السابع بلس

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