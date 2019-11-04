فيديو معلوماتى.. 4 أسباب مفاجئة وراء ارتجاف يديك

كتبت ـ إيناس البنا

ارتجاف اليدين بصورة مستمرة أو متقطعة يعد علامة على إصابتك ببعض الأمراض، لأن هناك علاقة بين ارتجاف اليدين وبعض أجزاء المخ كالفص الجبهي أو العقد القاعدية وجسم المخ، وهذا ما سنتعرف عليه خلال هذا الفيديو وفقا لموقع " thehealthsite".

أسباب الإصابة بارتجاف اليدين هى:



-الإفراط فى شرب الكافيين

لأنها تسبب القلق والتوتر والأرق

وزيادة ضربات القلب

وبالتالي تؤثر على أعصاب اليدين.





-فرط نشاط الغدة الدرقية



من أبرز الأسباب المؤدية لارتجاف اليدين

نتيجة لزيادة الهرمونات التى تفرزها.





-الأثار الجانبية لبعض الأدوية



يعد من الأسباب المؤدية للإصابة بهذا المرض

استخدام أدوية مضادات الاكتئاب والضغط والربو

-انخفاض نسبة السكر فى الدم لأنه يؤثر على المخ