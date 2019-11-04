صور.. فريق حملة فيروس سى بالأقصر يفحص طالبات مدرسة أبو بكر الرسمية للغات

الأقصر – أحمد مرعى

واصل فريق حملة فيرس سى بمحافظة الأقصر، اليوم الإثنين، من أعمال المسح الشامل بكافة الإدارات التعليمية لمرحلة الصف الأول الإعدادى، وذلك بصورة متكاملة تحت إشراف تام لمديرية تعليم الأقصر، بالتنسيق مع الهيئة العامة للتأمين الصحي، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية للقضاء على "فيروس سي" والكشف عن الأمراض غير السارية، تحت شعار "100 مليون صحة"، وتم تجهيز كل مدرسة بغرفة مزودة بمكاتب وأجهزة كمبيوتر متصلة بالإنترنت لتيسير عمل الفرق الطبية، ويتم مسح الطلاب من خلال كارت ينطوى على نموذج إقرار موافقة ولى الأمر على إجراء الفحص، مع الحفاظ على سرية وخصوصية الطلاب المكتشف إصابتهم لتفادى التمييز والتنمر.

ويقول موسى عبد الله مسئول إدارة التربية البيئية والسكانية بمديرية التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، أنه يتم العمل فى دعم العمل وفحص الطلاب، وذلك تحت إشراف رجال الإدارة ورؤساء أقسامها بالإدارات، ومنسقى الحملة الذين يولون دعم الطلبة والطالبات أهمية كبرى بعد إتمام كافة إنهاء إجراءات موافقة أولياء الأمور، حيث أوشكت على الإنتهاء من إدارة الأقصر، حيث تم الفحص اليوم فى مدرسة أبو بكر الرسمية لغات.

ويضيف موسى عبد الله لـ"اليوم السابع"، أنه تم بدء الحملة بفحص طلبة الصف الإعدادى حيث يتم إخطار ولى أمر الطالب هاتفياً خلال 7 أيام عمل من تاريخ الفحص، وفى حالة إكتشاف طالب مصاب يستكمل علاج الطالب المصاب داخل مستشفى التأمين الصحى التابعة لمدرسته، حيث أطباء وفرق تمريض لخدمة الطلبة والطالبات.

وكانت إدارة صندوق تحيا مصر بمحافظة الأقصر، قد أعلنت استكمال فعاليات مبادرة "نور حياة" لمكافحة مسببات ضعف وفقدان الإبصار وذلك برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، والتى تستهدف الكشف على تلاميذ المدارس الحكومية بالمرحلة الأبتدائية حيث تستأنف المبادرة عملها للعام الدراسى الثانى على التوالى، وتبدء فعلياً فى يوم 7 أكتوبر الجارى، وقال صندوق تحيا مصر بمحافظة الأقصر، أنه من المقرر أن تكون مدرسة أحمس الأبتدائية المشتركة هى المحطة الأولى التى تنفذ فيها المبادرة، حيث تقع الأقصر فى نطاق محافظات المرحلة الأولى، كما يبلغ المستهدف من المبادرة فى محافظة الأقصر إجمالى 233 مدرسة بإجمالى عدد طلاب 76207، كما أنه من المقرر أن يتم خلال الحملات توزيع 7555 نظارة طبية للأطفال الذين يتم اكتشاف إصابتهم فى البصر.

وكانت قد انطلقت بمحافظة الأقصر فعاليات مبادرة "نور حياة" لمكافحة مسببات ضعف وفقدان الإبصار وذلك برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، والتى إستهدفت العام الماضى 34 مدرسة فى محافظة الأقصر، وبلغ عدد التلاميذ الذين تم فحصهم 16207 تلميذ، كما تم توزيع 1555 نظارة طبية بالمجان على الأطفال، حيث أن المبادرة أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى ويقوم بتنفيذها صندوق تحيا مصر خلال 3 أعوام ونصف العام، وهى معنية بالتشخيص والعلاج المبكر لمسببات ضعف وفقدان الإبصار بتمويل قدره مليار جنيه، لخدمة طلبة المدارس بصورة أفضل فى التحصيل الدراسى خلال الفترة المقبلة.

فريق حملة فيروس سى الأقصر يفحص طالبات مدرسة أبوبكر الرسمية للغات

جانب من فحص طالبات الإعدادية بالأقصر ضمن مبادرة الرئيس لفيروس سي

فحص الطالبات للكشف المبكر عن فيروس سي

حملات الاطمئنان على صحة طالبات مدارس الاقصر