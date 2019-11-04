سفير مصر فى مابوتو يقوم بزيارة لمقر هيئة التلفزيون الموزمبيقى

كتب: أحمد جمعة

قام سفير مصر لدى موزمبيق حاتم الألفى بزيارة إلى مقر هيئة التلفزيون الموزمبيقى TVM، حيث كان فى استقباله رئيس مجلس إدارة الهيئة والذى رافقه فى جولة داخل قطاعات التلفزيون المختلفة، وكذا المبنى الجديد للتلفزيون المقرر افتتاحه عام 2020.

يأتى ذلك فى إطار الجهود المبذولة لتعزيز التعاون الإعلامى مع الدول الأفريقية.

وقد أبدى رئيس مجلس إدارة تلفزيون موزمبيق تقديره للدعم الذى قدمته مصر للتلفزيون الموزمبيقى خلال السنوات الماضية، خاصةً فى مجال تدريب الكوادر، معربًا عن تطلعهم لمزيد من التعاون خلال الفترة القادمة، حيث أشار السفير الألفى إلى استعداد مصر لتكثيف التعاون الثنائي.