رئيس قطاع حماية النيل يعرض تقريرا على وزير الرى حول موقف إزالة التعديات

كتبت أسماء نصار

عقد وزير الموارد المائية والرى اجتماع مع المهندس علاء خالد رئيس قطاع تطوير وحماية نهر النيل لمتابعة تنفيذ أعمال الإزلالات الجارية ومناقشة خطة القطاع خلال الفترة الحالية.



وتناول الاجتماع تقرير الغزالات خلال الشهر الماضى حيث تم تنفيذ 405 إزالة لتعديات مقامة على نهر النيل وفرعيه المحافظات المطلة عليه.



والغزالات شملت 8 مخالفات بمحافظة القاهرة و 13 بمحافظة الجيزة و 19 بمحافظة القليوبية و50 بمحافظة الغربية و 30 بمحافظة المنوفية و 18 بمحافظة البحيرة و 37 بمحافظة كفر الشيخ و 46 ازالة بمحافظة الدقهلية و2 بمحافظة بنى سويف و 16 بمحافظة المنيا و 25 بمحافظة اسيوط و 36 بمحافظة سوهاج و 110 بمحافظة قنا و 3 بمحافظة الاقصر و 14 بمحافظة أسوان.



الجدير بالذكر بأن الإزالات تنوعت مابين مبانى خرسانية أو مبانى بالطوب الأحمر أو أسوار أو تشوينات أو زراعة جسور أو ردم بالجسور أو قطع جسور أو عائمات مخالفة.

