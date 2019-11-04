رئيس الوزراء الكندى يلتقى قادة أحزاب المعارضة الأسبوع المقبل

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أعلن مكتب رئيس الوزراء الكندي، جستن ترودو، اليوم الإثنين، أن رئيس الوزراء سيعقد اجتماعا بزعماء أحزاب المعارضة في مجلس العموم الكندي بداية من الأسبوع القادم، مشيرا إلى أن ترودو سيلتقي كل واحد منهم على حدة.

وستركز المحادثات على إيجاد أرضية مشتركة بين الأطراف، بالإضافة إلى مسألة تمثيل غرب كندا في الحكومة خاصة وأن الحزب الليبرالي لم يحصل على أي مقعد في مقاطعات سسكتشوان وألبرتا وحماية البيئة وتكاليف المعيشة.

واتصل مكتب رئيس الحكومة بزعيم المحافظين أندرو شير، وزعيم الحزب الديموقراطي الجديد جاجميت سينج، وزعيمة حزب الخضر إليزابيث ماي، وزعيم الكتلة الكيبيكية إيفي-فرانسوا بلانشيه.

وتحتاج الحكومة الليبرالية إلى دعم حزب أو أكثر لتمرير القوانين، نظرا لأنها حكومة أقلية، وتسعى دوما إلى تفادي الإطاحة بها في تصويت على الثقة في مجلس العموم.

وتعد الاجتماعات بمثابة خطوة أولى مهمة للأقلية الليبرالية من أجل النهوض بجدول أعمالها، والذي يتضمن مليارات الدولارات في الإنفاق الجديد على الطلاب والأسر والبيئة، وإلزام كندا بصافي انبعاثات صفرية بنسبة 2050.