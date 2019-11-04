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درجات الحرارة المتوقعة اليوم الإثنين 4 /11 / 2019 بمحافظات مصر

الإثنين، 04 نوفمبر 2019 12:00 ص
درجات الحرارة المتوقعة اليوم الإثنين 4 /11 / 2019 بمحافظات مصر الارصاد
كتب – محمود راغب

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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم الإثنين، طقس معتدل على شمال البلاد حتى شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا مائل للبرودة ليلا.
 
وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد تكون كثيفة على بعض المناطق، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة.
 
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر ، والرياح السطحية جنوبية شرقية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.
 

وتأتي درجات الحرارة المتوقعة، اليوم، على محافظات ومدن مصر كالتالي:

 
الصغرى العظمى
القاهرة 20 29
شبين الكوم 19 29
طنطا 19 29
دمنهور 17 28
الإسكندرية 17 28
بلطيم 18 28
مطروح 17 27
السلوم 17 28
سيوة 14 26
بورسعيد 21 26
دمياط 20 27
الزقازيق 18 29
الإسماعيلية 19 29
السويس 20 29
العريش 19 26
رفح 19 25
رأس سدر 20 28
نخل 10 25
نويبع 23 27
طابا 19 27
كاترين 08 24
الطور 18 29
شرم الشيخ 22 30
الغردقة 19 31
مرسى علم 19 30
الفيوم 17 30
بني سويف 17 30
المنيا 15 31
أسيوط 15 31
سوهاج 15 31
قنا 15 32
الأقصر 15 32
أسوان 16 33
أبوسمبل 18 32
الوادى الجديد 17 32
شلاتين 23 31
أبو رماد 23 30
حلايب 24 28
رأس حدربة 24 28
 

أما عن درجات الحرارة المتوقعة على عدد من المدن والعواصم العربية فهي:

 
الصغرى العظمى
مكة المكرمة 25 37
المدينة 20 35
الرياض 19 36
المنامة 28 32
أبوظبى 24 33
الدوحة 26 32
الكويت 18 30
دمشق 10 23
بيروت 20 25
عمان 12 24
القدس 15 23
غزة 18 26
بغداد 14 29
مسقط 25 30
صنعاء 07 23
الخرطوم 24 38
طرابلس 17 26
تونس 15 24
الجزائر 16 23
الرباط 15 22
نواكشوط 24 36
 

وعن درجات الحرارة المتوقعة على عدد من مدن وعواصم العالم فهي:

 
الصغرى العظمى
أنقرة 05 19
أسطنبول 16 22
إسلام آباد 13 27
نيودلهى 18 30
جاكرتا 24 33
بكين 05 17
كوالالمبور 24 32
طوكيو 09 19
أثينا 15 23
روما 15 20
باريس 07 13
مدريد 08 17
برلين 07 13
لندن 06 12
مونتريال 04 08
موسكو 04 08
نيويورك 07 12
واشنطن 06 16
 
 

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