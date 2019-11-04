حبس عامل تعدى بالضرب على زوجته بالضرب وتسبب فى إجهاضها ببولاق الدكرور

وطلبت النيابة تقرير طبى وافى عن حالة الزوجة لبيان ما بها من إصابات.

كان قسم بولاق الدكرور تلقى بلاغا يفيد بتعرض ربة منزل للضرب المبرح من زوجها ما تسبب فى إجهاض حملها فى شهوره الأولى.

كان قسم بولاق الدكرور تلقى بلاغا يفيد بتعرض ربة منزل للضرب المبرح من زوجها ما تسبب فى إجهاض حملها فى شهوره الأولى.