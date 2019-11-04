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حبس عامل تعدى بالضرب على زوجته بالضرب وتسبب فى إجهاضها ببولاق الدكرور

الإثنين، 04 نوفمبر 2019 06:02 م
حبس عامل تعدى بالضرب على زوجته بالضرب وتسبب فى إجهاضها ببولاق الدكرور حبس - أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

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أمرت النيابة العامة فى جنوب الجيزة، بحبس عامل، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالتعدى بالضرب على زوجته

وإجهاضها

فى بولاق الدكرور.
 
وطلبت النيابة تقرير طبى وافى عن حالة الزوجة لبيان ما بها من إصابات.
 
كان قسم بولاق الدكرور تلقى بلاغا يفيد بتعرض ربة منزل للضرب المبرح من زوجها ما تسبب فى إجهاض حملها فى شهوره الأولى.
 
وتبين من التحريات صحة أقوال الزوجة وأنها تعرضت لوعكة صحية إثر تعدى زوجها عليها بالضرب، فى أثناء حملها بالشهر الثانى، وذلك بسبب إجهاض جنينها، بالإضافة إلى إصابتها بكدمات وسحجات من أثر الضرب.
 
 

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ضرب

خلافات زوجية

بولاق الدكرور

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