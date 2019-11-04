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حبس المتهمين بقتل سائق "توك توك" لسرقته فى أبو النمرس

الإثنين، 04 نوفمبر 2019 12:45 م
حبس المتهمين بقتل سائق "توك توك" لسرقته فى أبو النمرس سرقة توك توك-أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

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أمرت النيابة العامة فى جنوب الجيزة بحبس المتهمين بقتل سائق لـ 

سرقة التوك توك

 الخاص به بأبو النمرس، 4 أيام على ذمة التحقيقات.
 
 
تلقى مركز شرطة أبو النمرس، بلاغا يفيد العثور على جثة سائق، بقطعة أرض زراعية تابعة لدائرة المركز.
 
 
انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم العثور على المجنى عليه، به أثار خنق حول رقبته، وكشفت تحريات المقدم إكرامى البطران رئيس مباحث مركز أبو النمرس، إلى أن 3 عاطلين وربتي منزل، استدرجوا المجنى عليه، بحجة توصيلهم، ثم أنهوا حياته، واستولوا على التوك توك وفروا هاربين.
 
 
أسفرت عدة أكمنة أعدها رجال المباحث للمتهمين، عن القبض عليهم، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.
 
 

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أبو النمرس

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