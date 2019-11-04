جيش الاتحاد الروسى يقوم برحلة مراقبة فوق ألمانيا

وكالات الأنباء

أعلن سيرجى ريجكوف، رئيس المركز الوطنى للحد من الخطر النووى، أن جيش الاتحاد الروسى سيقوم برحلة مراقبة فوق ألمانيا فى الفترة من 4-8 نوفمبر.

وحسب موقع سبوتنيك، قال ريجكوف "فى إطار تنفيذ معاهدة الأجواء المفتوحة الدولية، يعتزم الاتحاد الروسى القيام برحلة مراقبة على متن طائرة مراقبة من طراز تو-154إم إل كى-1 روسية فوق الأراضى الألمانية.

ووفقا لريجكوف، ستبدأ الرحلة من مطار كيلن بون، وسيصل مداها الأقصى إلى 1300 كيلومتر. سيقوم الجيش الألمانى على متن الطائرة بمراقبة استخدام معدات المراقبة والامتثال لأحكام الاتفاقية.

تم توقيع معاهدة الأجواء المفتوحة عام 1992 وأصبحت واحدة من تدابير بناء الثقة في أوروبا بعد الحرب الباردة. تعمل منذ عام 2002 وتسمح للدول المشاركة بجمع المعلومات بشكل علنى عن القوات المسلحة وأنشطتها.