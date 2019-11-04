سوبر كورة
Ads
الإثنين، 04 نوفمبر 2019 02:06 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عالمية

جيش الاتحاد الروسى يقوم برحلة مراقبة فوق ألمانيا

الإثنين، 04 نوفمبر 2019 01:17 م
جيش الاتحاد الروسى يقوم برحلة مراقبة فوق ألمانيا الجيش الألمانى - صورة أرشيفية
وكالات الأنباء

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن سيرجى ريجكوف، رئيس المركز الوطنى للحد من الخطر النووى، أن جيش الاتحاد الروسى سيقوم برحلة مراقبة فوق ألمانيا فى الفترة من 4-8 نوفمبر.

وحسب موقع سبوتنيك، قال ريجكوف "فى إطار تنفيذ معاهدة الأجواء المفتوحة الدولية، يعتزم الاتحاد الروسى القيام برحلة مراقبة على متن طائرة مراقبة من طراز تو-154إم إل كى-1 روسية فوق الأراضى الألمانية.

ووفقا لريجكوف، ستبدأ الرحلة من مطار كيلن بون، وسيصل مداها الأقصى إلى 1300 كيلومتر. سيقوم الجيش الألمانى على متن الطائرة بمراقبة استخدام معدات المراقبة والامتثال لأحكام الاتفاقية.

تم توقيع معاهدة الأجواء المفتوحة عام 1992 وأصبحت واحدة من تدابير بناء الثقة في أوروبا بعد الحرب الباردة. تعمل منذ عام 2002 وتسمح للدول المشاركة بجمع المعلومات بشكل علنى عن القوات المسلحة وأنشطتها.

 


روسيا

الجيش الالمانى

جيش الاتحاد الروسى

رحلة مراقبة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
أسعار الذهب فى السعودية اليوم الاثنين 4-11-2019

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الاثنين 4-11-2019

سوبر كورة.. الأهلي "ثابت" والزمالك "هابط" فى التصنيف العالمى

سوبر كورة.. الأهلي "ثابت" والزمالك "هابط" فى التصنيف العالمى

فى عيد الحب المصرى.. "مصطفى" لزوجته: دمتِ لى نعمة

فى عيد الحب المصرى.. "مصطفى" لزوجته: دمتِ لى نعمة

موجز أخبار الساعة 1 ظهرا .. ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج لـ4.4 مليار دولار خلال شهرين

موجز أخبار الساعة 1 ظهرا .. ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج لـ4.4 مليار دولار خلال شهرين

ريما وعادتها اللئيمة.. إخوانى هارب يشكك فى الشعراوى:كان بيقول أحاديث ضعيفة

ريما وعادتها اللئيمة.. إخوانى هارب يشكك فى الشعراوى:كان بيقول أحاديث ضعيفة

توماس كوك تعود للحياة من شنغهاى.. شركة صينية تستحوذ على العلامة التجارية

توماس كوك تعود للحياة من شنغهاى.. شركة صينية تستحوذ على العلامة التجارية

إطلاق مشروع ميكنة الإجراءات الضريبية.. وتكليف رئاسى بضغط الجدول الزمنى

إطلاق مشروع ميكنة الإجراءات الضريبية.. وتكليف رئاسى بضغط الجدول الزمنى

محمد صلاح ينافس على جائزة أجمل هدف فى 2019

محمد صلاح ينافس على جائزة أجمل هدف فى 2019

القوات المسلحة تعلن تدمير فتحتى نفق وتفجير 376 عبوة ناسفة بسيناء

القوات المسلحة تعلن تدمير فتحتى نفق وتفجير 376 عبوة ناسفة بسيناء

القوات المسلحة تعلن القضاء على 83 تكفيريا فى عمليات بشمال سيناء

القوات المسلحة تعلن القضاء على 83 تكفيريا فى عمليات بشمال سيناء

صور.. مطار شرم الشيخ يستعد لاحتفالية افتتاح مبنى الركاب رقم 2

صور.. مطار شرم الشيخ يستعد لاحتفالية افتتاح مبنى الركاب رقم 2

اللجنة العامة للبرلمان توافق على إعلان حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر

اللجنة العامة للبرلمان توافق على إعلان حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة